Radverleiher rüstet auf: So viele Pedelecs soll Usedom bekommen

Insel Usedom

Die Firma „UsedomRad“ will einen Gang höher schalten. In der zweiten Jahreshälfte soll ein Verleihsystem mit Pedelecs in das klassische Fahrradverleih-System der Firma integriert werden. „Zu den bestehenden 2200 Rädern und 100 E-Bikes kommen dann 500 Pedelecs“, sagt UsedomRad-Geschäftsführer Axel Bellinger. Die Räder sollen mit Ökostrom der Firma Energie Vorpommern aufgeladen werden. „Das ist unser Premium-Partner“, so Bellinger. Weitere habe er aufs Rad geholt – „die Seetel-Gruppe und Kaufhaus Stolz. Mit dem Eigenbetrieb der Kaiserbäder laufen noch die Gespräche.“

30 Standorte sind inselweit für die Pedelecs geplant. Pedelecs unterscheiden sich von einem E-Bike in ihrer Geschwindigkeit, die bis 25 km/h begrenzt ist. Ein weiterer Unterschied zum E-Bike: Beim Pedelec schaltet sich der Motor zu, sobald die Pedale benutzt wird. Bei einem E-Bike ist keinerlei Pedalkraft notwendig. Das Pedelec ist verkehrsrechtlich ein Fahrrad, das E-Bike ist ein Kleinkraftrad mit geringer Leistung.

Für die Anschaffung der Räder, der Ladestationen und der erforderlichen Technik geht der Lieper von einer Investition von rund drei Millionen Euro aus. „Wir bekommen Mittel aus dem Bundesförderprogramm. In welcher Höhe, das weiß ich noch nicht. Wir haben zwei Jahre Zeit, das Verleihsystem auf den Weg zu bringen“, so Bellinger, der eine klimafreundliche Mobilitätsalternative in enger Verknüpfung mit dem ÖPNV verspricht. Das Verleihen funktioniere über eine App, in der sich Nutzer kostenlos registrieren können und die Räder lokalisieren und buchen.

UsedomRad versorgt Jugendherbergen

Apropos Verleihe: Laut Bellinger werden auf den gelben Usedom-Rädern künftig noch mehr junge Leute sitzen. „Wir haben mit dem Jugendherbergsverband des Landes einen Vertrag geschlossen, dass wir alle Jugendherbergen in MV mit unseren Rädern ausstatten.“

Zum Jugendherbergsverband MV gehören 14 Häuser. Heringsdorf und Greifswald hat UsedomRad bereits im Bestand. „In den nächsten Wochen wollen wir auf Rügen in Prora, Binz und Sellin starten. Bis zu 300 Räder sind dort geplant“, so Bellinger. Bis Ende 2022 rechnet er in seinem 2010 gegründeten Unternehmen mit einem Bestand von rund 4000 Rädern.

Von Henrik Nitzsche