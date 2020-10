Radweg bei Koserow: „Die Natur darf nicht weiter zerstört werden“ 

Koserow

Zum OZ-Artikel „Koserower stimmen für touristischen Erlebnisweg“ vom 30. September 2020:

„Ja, der Hauptfahrradweg an der schmalsten Stelle der Insel ist irre voll (obwohl es schon jetzt eine gut ausgebaute kaum beschilderte Alternative gibt), aber deshalb dem Deichweg auf vielen Kilometern die Ruhe zu nehmen und dann die E-Bikes und Rennräder über den Asphalt rasen lassen? Warum? Die Idee macht mich fassungslos! Schon jetzt kann man dort mit dem Fahrrad auf dem Deich fahren. Allerdings kann man da nicht mit 20 km/h oder mehr „langheizen“, sondern fährt langsam, achtet auf die Mauselöcher und hat Zeit, Adler und Graureiher zu beobachten – wirklich erlebt.

Anzeige

Ich bin sehr für Tourismus im Hinterland, aber ein echtes Erlebnis muss man sich eben auch etwas erarbeiten und man kann nicht zu jeder ruhigen Stelle in Massen geleitet werden. Dann sind auch da die Ruhe, die Natur, die Insel –wie sie jetzt zum Teil noch ist – erneut um ein weiteres Stück zerstört.

Ich hoffe, dass hier endlich vernünftig gehandelt wird und die anderen Gemeinden den Irrsinn nicht mitmachen. Es gibt sehr viele andere Dinge, die Natur den Touristen und Einheimischen näher zu bringen. In vielen Ländern der Welt gibt es Holzwanderwege, die es z.B. Rollstuhlfahrern und Wanderern ermöglichen, in sonst unzugängliche Gebiete zu kommen. Das wäre etwas wirklich sinnvolles. Hier gebe es Möglichkeiten, den Schilfgürtel und die kleinen Erlenwälder sanft zu erkunden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

„Natur nicht zerstören, sondern schützen“

In einigen Ländern gibt es Holzwege, um die Natur zu entdecken. Quelle: Matthias Gründling

Worin bitte soll das neue Erlebnis bestehen? Was kann es für ein größeres Usedomerlebnis geben, als morgens, wenn sich der Nebel langsam verzieht auf dem Deich dieses zu genießen? Und dazu gehört eben Ruhe, Einsamkeit und Entschleunigung und nicht ein zweites Asphaltband. Wie wäre es, wenn dazu endlich ein inselweites Konzept erstellt und dann auch umgesetzt wird. In so einem Konzept muss es Abstufungen des Erschließenden geben, indem unsere Natur nicht noch mehr zerstört wird, sondern geschützt wird. So schafft man Bewusstsein für Werte, die abseits von Profit und Gewinnmaximierung zu finden sind.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

In vielen Gegenden der Welt hat man das längst erkannt. Warum können wir das nicht auch bei uns? Dafür sind Gemeindevertreter gewählt worden, um auch Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen und nicht kleinkariert, kurzfristig und provinziell zu agieren. Umwelt und Natur gehören da unbedingt dazu.“

Matthias Gründling, Zinnowitz

Schlag ins Gesicht aller mutigen Bürger

Zum gestrigen Beitrag: „ Wolgast feiert Deutsche Einheit mit Beatles und Tschaikowsky“: Am Samstag fand in der Wolgaster St. Petrikirche ein Festkonzert „30 Jahre Deutsche Einheit“ statt. Es wurde auch ein Redebeitrag rückblickend auf 30 Jahre Wende gehalten. So weit, so gut. Was uns dann aber doch irritierte war, dass diese Rede von einem Mitglied der SED-Nachfolgepartei gehalten wurde. Einer Partei, deren Regime durch das Volk gestürzt wurde.

Dies sind Hohn und ein Schlag ins Gesicht aller mutigen Bürger, die 1989 für Freiheit, Demokratie und gegen die DDR-Diktatur auf die Straße gegangen sind. Wir fordern die Organisatoren solcher Veranstaltungen auf, zukünftig mehr Augenmaß und Sensibilität für das jeweilige Thema an den Tag zu legen.“

Karsten Lange, AfD-Stadtvertreter Wolgast

Sehe keine lebenswerte Innenstadt

Zum gleichen Beitrag: „Ich bin irritiert: Von welcher lebenswerten Innenstadt Wolgast hat Frau Grugel da gesprochen? Die Innenstadt, die ich sehe, hat kaum noch Geschäfte und selbst Cafe Biedenweg ist zu. Es ist schwer, doch man sollte man bei der Wahrheit bleiben. Die bunten Farbkleckse auf den Gehwegen locken auch niemanden in die Altstadt. Hier muss noch sehr viel getan werden, bis das erreicht ist, von dem die Linkenpolitikerin gesprochen hat.“

Ilona Heiden, Wolgast

Von -