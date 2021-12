Radweg um das Stettiner Haff: neue Abschnitte gebaut

Usedom/Wollin

Von Wapnica in der Gemeinde Misdroy können Radfahrer jetzt auf glatter Piste durchgehend bequem nach Wollin radeln. Dafür wurden Lücken des grenzüberschreitenden Radweges um das Stettiner Haff auf einer Gesamtlänge von 13 Kilometern geschlossen. Die Arbeiten an den bislang fehlenden Abschnitten sind abgeschlossen. Der gesamte Radrundweg um das Stettiner Haff ist rund 300 Kilometer lang, der Bau der Route ein gemeinsames deutsch-polnisches Projekt. Der Weg führt von Swinemünde über Wollin und Stepnica nach Stettin und weiter nordwestlich nach Neuwarp, Ueckermünde, Anklam.

Westpommerns Marschall: Weg mit einzigartigem Charme

„Der Weg entlang des Haffufers hat einen einzigartigen Charme. Dort ist es möglich, von der täglichen Hektik, dem Stadtlärm und den überfüllten Straßen Abstand zu nehmen. Die Natur und die schöne Aussicht werden jeden verzaubern. Auf den Hügeln nördlich von Wollin ist das Panorama einfach umwerfend“, schwärmt Olgierd Geblewicz, Marschall der Region Westpommern und selbst begeisterter Radsportler.

Lücken auf 13 Kilometern geschlossen

Geschlossen wurden Lücken der Route zwischen Wapnica, Łubczewo, Sułomino, Wollin und einem kurzer Abschnitt in Recław neu gebaut. Es sind fast 13 Kilometer. Der Anfang des ersten neuen Abschnitts befindet sich in der Mitte einer Waldstraße zwischen Wapnica und der Landesstraße Nr. 3. Dort biegt der Weg in Richtung der am Haff gelegenen Dörfer Łubczewo und Sułomino ab. Die neu gebaute Piste ersetzt einen Schotterweg und ist 3 bis 3,5 Meter breit. Sie liegt in einem Natura-2000-Gebiet, in dem vor allem Wildvögel und ihre Lebensräume geschützt werden. In der Nähe befindet sich auch eine Schutzzone für den Seeadler. Der Abschnitt nach Łubczewo ist 5,2 Kilometer lang. Weiter in Richtung Sułomino führt eine Straße aus Betonplatten, an der einige Platten ausgetauscht sowie vorhandene gereinigt und neu verlegt wurden. So erreichen Radfahrer unter anderem einen großen Campingplatz. Von Sułomino aus führt die Route durch Wiesen, zuerst auf Betonplatten und dann auf einem neuen Fahrradweg mit Asphaltbelag. Von einer leichten Anhöhe haben die Radwanderer einen schönen Blick auf das gesamte Haff. Auf Höhe des Dorfes Płocin geht es hinunter zum Haffufer bis zur Straße nach Wollin. Die gesamte Route um das Haff wird von zwei anderen Routen tangiert, der Velo Baltica entlang der Küste und Blue Velo, die von der Ostsee nach Stettin und weiter nach Südpolen führt.

EU förderte den Lückenschluss

„Die Route unterscheidet sich leicht von anderen Fahrradprojekten. Zunächst führt der Weg teilweise auf Hochwasserdämmen, die das Ufer des Haffs verstärken. Entlang der Strecke gibt es Naturschutzgebiete, daher war es erforderlich, andere Baustoffe als bituminöse zu verwenden. Wir wollten, dass ihre Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit so hoch wie möglich ist. Wir hoffen, dass diese Pisten den Radfahrern noch viele Jahre dienen werden“, betont Michał Żuber, Direktor der Straßenbehörde der Woiwodschaft Westpommern.

Der Bau der neuen Abschnitte kostete fast 6,6 Millionen Złoty. Finanzielle Unterstützung gab es von der EU, 75 Prozent der Investitionskosten wurden durch sie gefördert.

Von Radek Jagielski