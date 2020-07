Greifswald

Es ist eine lebensgefährliche Situation für alle Beteiligten. Auf der Landesstraße zwischen Greifswald und Lubmin fahren nicht nur viele Autos, Busse und Laster. Nein, auch so manche Radfahrer nutzen neben ihnen die Straße. Einen Radweg gibt es nicht, zumindest nicht zwischen Kemnitz und Vierow. Mit diesem wird frühestens 2022 zu rechnen sein, wie Dezernent Andreas Herold vom Straßenbauamt in Neustrelitz erklärt. Doch warum lässt der Bau des Radwegs weiter auf sich warten?

Der seit 2016 geplante Radweg ist Teil des Lückenschlussprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Die Entscheidung, welche Radwege mit dem jeweils vorhandenen Budget gebaut werden, trifft jedoch der Landkreis. Nachdem im vorherigen Bauabschnitt ein Radweg zwischen Vierow und Lubmin bereits gebaut worden ist, fehlen die 4,7 Kilometer zwischen dem Ortsausgang Vierow und dem Ortseingang Neuendorf (Gemeinde Kemnitz) noch.

Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgte im November 2018. Die Baumaßnahme war vom Landkreis Vorpommern-Greifswald auf Platz 1 der Programmphase 2019 bis 2021 des Lückenschlussprogramms für den Radwegebau an Landstraßen priorisiert worden. Seit Beginn 2019 dauerten die Voruntersuchungen an. Mehrere Varianten wurden auch mit den Gemeinden besprochen. Die Entscheidung soll nun feststehen.

Variantenuntersuchung vorerst abgeschlossen

Eine der Varianten beinhaltet, dass der Radweg von Kemnitz aus weiterführend, auf der rechten Seite, gebaut wird. Die Querung käme dann in Vierow. Die Gemeinden ziehen diese Option vor: „Wir sind der Auffassung, dass ein Radwegebau auf der rechten Seite einfacher wäre, da diese Flächen im Eigentum des Landes sind“, erklärt die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Lubmin, Astrid Holzhüter.

Das Straßenbauamt Neustrelitz spricht sich vorerst dagegen aus: „Auf dieser Seite besteht mit einer Landschaftshecke ein gesetzlich geschütztes Biotop, welches ökologisch wertvoll ist“, sagt Dr. Andreas Herold. „Wir haben die Planungsphase mit der Wahl der linken Seite beendet und ich glaube auch, dass diese Entscheidung Bestand haben wird“, führt der Dezernent fort.

Abholzung stiftet Verwirrung

Erst kürzlich erfolgte ein sogenannter Pflegeschnitt an diesem Biotop: „Alte Bäume wurden gefällt und neue Bäume werden noch gepflanzt. Diese Maßnahme erfolgte aus Gründen der Verkehrssicherheit“, sagt Andreas Herold. Mit dem Bau des Radweges habe dies nichts zu tun. Dennoch gleicht der Pflegeschnitt eher einem Kahlschlag, bei dem zahlreiche alte Pappeln weichen mussten. Selbst die Bürger der Gemeinde dachten aufgrund der Abholzungen, dass der Bau nun beginnen würde, sagt die Verwaltungsbeamtin.

Für Astrid Holzhüter bieten die neuen Voraussetzungen die Möglichkeit, den Radweg doch zwischen der Straße und der Hecke zu bauen: „Die Bäume sind weg, die Masse ist durch die Pflegemaßnahmen bereits geebnet. Man kann nicht sagen, dass man ein ganzes Biotop wegen eines Radweges fällen muss. Das wollen wir auch gar nicht. Durch die Abholzung sind die geforderten Abstände zwischen dem Radweg und der Hecke an vielen Stellen gegeben“, sagt Holzhüter. Ihrer Meinung nach könne der Ausgleich der neuen Bäume auch an anderer Stelle geschaffen werden.

Die große Landschaftshecke zieht sich entlang der Landestraße 262. Einige Abschnitte sind bei den Pflegemaßnahmen gänzlich entfernt worden, wie auch am Ortseingang Brünzow. Quelle: Anne Ziebarth

Gewählte Variante von Grundstückserwerb abhängig

Der Plan des Landkreises sieht jedoch die zweite Variante vor, dass der Radweg mit einer Überquerung in Kemnitz und somit auf der linken Seite gebaut wird, also am bereits fertiggestellten Radweg in Vierow nach Lubmin anschließt. Aus Sicht der Gemeinde birgt diese Variante das größte Problem: „Das sind zu 90 Prozent landwirtschaftliche Nutzflächen – und darin sehen wir auch die größte Schwierigkeit. Das wird viel Überzeugungskraft kosten. Auch ein Landwirt hat ein Problem damit, sein Land zu verkaufen, wenn gegenüber Eigentum des Landes liegt. Unsere Befürchtung ist, dass es sich deswegen zeitlich weit wegschieben könnte“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Kemnitz, Klaus Buchheister.

Lückenschluss 2022 geplant

Laut Dr. Andreas Herold ist die Planungsphase abgeschlossen: „Es braucht nun noch die umweltrechtlichen Genehmigungen und den Grunderwerb. Sollte dieser nicht gelingen, müssen wir ein Planfeststellungsverfahren anstreben, in welchem alle Varianten gegebenenfalls noch einmal hinterfragt und beleuchtet werden.“ Er gehe jedoch davon aus, dass die gewählte Variante Bestand haben wird, da diese in Zusammenarbeit mit Gutachtern auf relevante Belange wie Kosten, Umwelt und Verkehrswirksamkeit untersucht worden sei.

Sobald alle Genehmigungen erfolgt sind, wolle man mit dem Grunderwerb beginnen. Dies soll bis Ende des Jahres erfolgt sein. Gebaut werden könnte dann 2022. „Ursprünglich war der Bau im nächsten Jahr geplant, aber 2022 ist da realistischer. Das ist natürlich nicht versprochen, weil man nie weiß, wie es mit dem Erwerb der Grundstücke funktioniert.“

Gefahr für den Verkehr

Die Relevanz des Radwegs ist hoch, das weiß auch Dr. Andreas Herold: „Diese Radwege dienen in erster Linie nicht dem Vergnügen der Radfahrer, sondern der Sicherheit.“ Es sei wichtig, dass die Radler „von der Straße runter sind.“ Denn das Problem ist, dass immer mehr Berufspendler und Strandbesucher auf der Landesstraße fahren, um möglichst ohne Umwege von Greifswald nach Lubmin und umgekehrt zu kommen, anstatt den Küstenradweg fernab der L 262 (ab Kemnitz über Neuendorf – Loissin – Gahlkow – Vierow – Lubmin) zu nutzen.

Dies ist ein besonders gefährliches Szenario, da das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, wie Astrid Holzhüter erklärt: „Das ist zum einen durch den Ausbau Lubmin Heide als Industriestandort, aber auch durch den Hafen in Vierow bedingt“, sagt sie. Die Radfahrer teilen sich nicht selten mit tonnenschweren Lkw die Straße.

Von Lena-Marie Walter und Anne Ziebarth