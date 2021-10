Radwege-Konzept für Lassan sorgt für Diskussion

Lassan

Verkehrstechnisch gilt der Lassaner Winkel auch gut 30 Jahre nach der Wende als ziemlich abgehängt. Nicht nur der schlechte Zustand der Kreisstraße 30 von Zemitz-Ecke bis Lassan stellt als einzige Straßenanbindung in Richtung Wolgast für Menschen und Fahrzeuge täglich eine Herausforderung dar. Auch ein Radwegenetz sucht man – anders als auf der nahen Ferieninsel Usedom – im Lassaner Achterland vergebens.

Einige Protagonisten gehen als Initiativgruppe Radwege nunmehr in die Offensive, um die Situation für Einheimische und Touristen zu verbessern. Der Wahl-Lassaner Dr. Daniel Stemmrich und Frank Götz-Schlingmann, Nachhaltigkeitsbeauftragter beim Tourismusverband Vorpommern, stellten in Lassan jetzt ihr Konzept vor.

Stemmrich favorisiert dabei einen Lückenschluss zwischen dem Ostseeküstenradweg Berlin-Usedom bei Pinnow und dem Fernradweg bei Wolgast. Stationen dieser Trassenführung sind die Orte Klotzow, Jamitzow, Buggenhagen, Lassan, Waschow, Wehrland-Bauer, Seckeritz, Milchhorst, Poggenkrug und Hohendorf. „Diesen Lückenschluss bezeichnen wir als ‚Basisweg‘, an den nach und nach weitere in der Nähe befindliche Orte angebunden werden sollen“, so Stemmrich.

Rundweg wäre touristisches Highlight

Der Investitionsbedarf für diese etwa 25 Kilometer lange Querverbindung zwischen Pinnow und Wolgast wäre beachtlich. „Die Abschnitte zwischen Klotzow und Jamitzow sowie zwischen dem Abzweig Seckeritz und Hohendorf sind jeweils mit Betonplatten belegt. Tiefe Rillen zwischen den Platten bergen ein hohes Unfallrisiko für Radfahrer“, verdeutlichte Stemmrich. Daher müsse die Fahrbahn stattdessen mit geeignetem Recyclingmaterial oder in Asphaltbauweise hergerichtet werden.

Zudem sei die Chaussee in manchen Bereichen so schmal, dass ein separater Radweg parallel zur Straße gebaut werden müsste. Dennoch lohne sich der Aufwand: „Ein Radweg, der künftig rund um das Achterwasser und den Peenestrom führen würde, wäre sicher ein touristisches Highlight.“

Frank Götz-Schlingmann: „Die Verkehrswende im ländlichen Raum wird konkret.“ Quelle: Stefan Sauer

Laut Frank Götz-Schlingmann wäre entlang der Kreisstraße 30 der Landkreis Vorpommern-Greifswald für den Radwegbau zuständig. „Es wäre gut, wenn auch die Stadt Lassan das Projekt favorisiert und wir dies in Abstimmung mit den Nachbargemeinden vorantreiben“, sagte er. Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU) führte seinerseits jedoch ins Feld, dass sich die Stadt bereits seit längerer Zeit um einen Radweg auf dem einstigen Kleinbahndamm zwischen Murchin und Lassan bemühe.

Hier die beiden rot markierten Varianten für den Bau von Radwegen im Lassaner Winkel. Quelle: Arno Zill

„Wenn der Kreistag im Dezember einen entsprechenden Beschluss fasst, steht der Bau dieses Radweges auf der Prioritätenliste auf Platz 14, so dass maximal ab 2023/24 mit einer Umsetzung zu rechnen wäre“, so Gransow. Außerdem hält der Bürgermeister die Nutzung der Straße von Klotzow nach Jamitzow aus Sicht der Radfahrer durchaus für zumutbar: „Notfalls kann man im Bereich des Plattenweges auch mal absteigen.“

Auch Lassans Bauausschuss-Vorsitzender Johannes Heimrath hält einen Bau der Radwegtrasse Murchin-Lassan eher für machbar als jenen Pinnow-Wolgast, wo erst der Grunderwerb so mancher Flächen erfolgen müsse und sehr hohe Baukosten anfallen würden.

Verkehrswende im ländlichen Raum wird konkret

Im OZ-Gespräch warb Schlingmann dennoch für die große Variante und eine Verbindung zwischen den beiden großen Radwegen in Pinnow und Wolgast. „Die Verkehrswende im ländlichen Raum wird angesichts weiter steigender Spritpreise konkret“, meint er. „Einen Zweitwagen werden sich viele Familien bald nicht mehr leisten können und stattdessen für Besorgungen ein Elektro-Lastenfahrrad, Carsharing oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Daher müssen wir auch mit akzeptablen Radwegen Vorsorge treffen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Birgit Berge aus Bauer, die ebenfalls Mitglied der Initiativgruppe Radwege ist, argumentiert ähnlich: „Unser Projekt wirkt über den Lassaner Winkel hinaus. Es wird künftig immer wichtiger, dass wir und unsere Urlauber auch mit dem Fahrrad gefahrlos von Lassan nach Anklam und Usedom beziehungsweise nach Wolgast kommen. Damit sparen wir teuren Treibstoff und tun außerdem etwas für unsere Umwelt und unsere Gesundheit.“

Von Tom Schröter