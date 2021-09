Ralf Pens steht jetzt der Wolgaster Stadtvertretung vor

Wolgast

Ralf Pens (CDU) wurde am Montagabend zum neuen Vorsitzenden der Wolgaster Stadtvertretung gewählt. Er tritt die Nachfolge von Anke Kieser (CDU) an, die aus persönlichen Gründen ihr Mandat als Stadtvertreterin zum 31. August niedergelegt hatte. Pens setzte sich in geheimer Wahl mit 15 zu 7 Stimmen bei einer ungültigen Stimme deutlich gegen seinen Mitbewerber Harald Heß (Kompetenz für Wolgast) durch, der fortan weiterhin als stellvertretender Vorsitzender der Stadtvertretung fungiert.

Für Anke Kieser rückte im Stadtparlament Karsten Kruse nach, der von Pens den Vorsitz der CDU-Fraktion übernahm und im Haupt- und im Amtsausschuss der Stadtvertretung Mitglied ist. Im Aufsichtsrat der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi) wurde Kieser durch den 1. stellvertretenden Bürgermeister Ralf Fischer ersetzt.

Von Tom Schröter