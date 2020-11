Heringsdorf

Erheblichen Schaden gab es bei einem Unfall mit einem Radlader am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße 34 bei Rankwitz auf der Insel Usedom. Der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer des Radladers befuhr in Rankwitz die Kreisstraße 34 in Richtung Liepe. Etwa 250 Meter hinter dem Ortsausgangsschild beabsichtigte er einem hinter ihm fahrenden Auto die Vorbeifahrt zu ermöglich.

Zu diesem Zweck fuhr er mit dem Radlader nach rechts an den Fahrbahnrand. Dabei kam er mit dem rechten Hinterrad zu weit nach rechts und stieß mit diesem gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Radlader nach links und die hintere Radachse brach. Des Weiteren kam es zu Beschädigungen am Baum und an der Fahrbahn.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 11 000 Euro. Personen wurden dabei glücklicherweise keine verletzt.

Von Cornelia Meerkatz