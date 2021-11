Ab 6. Dezember startet im Rankwitzer Hafen traditionell wieder der Karpfen-Verkauf – und zwar täglich von 9 bis 16 Uhr. An den Adventswochenenden wird sich der neue Pavillon vorweihnachtlich zeigen. Besucher können sich neben den üblichen Imbissangeboten auch an Kaffee und Waffeln, an heißen Getränken, Bratwurst und Pommes laben und die langsam einkehrende Stille im Hafenareal genießen.