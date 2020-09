Wolgast/Ranzin

Als Ulrich Dëus-von Homeyer das Wolgaster Museum betritt, hat er ganz schön zu schleppen. Er hat die uralte bronzene Glocke des Gutes Ranzin im Gepäck, um sie, zusammen mit einigen historischen Dokumenten, an Museumsleiter Stefan Rahde zu übergeben.

Seit etwa 40 Jahren befindet sich die Glocke im Besitz der Familie des Überbringers. „Geerbt habe ich sie von meinem Vater Hans-Friedrich von Homeyer, der um 1980 an der Ostsee im Urlaub war und dabei auch den Ort Ranzin besucht hat“, erzählt der 76-jährige Berliner. Da das einstige Gut in Ranzin untrennbar mit dem Namen von Homeyer verbunden ist, habe der damalige Ranziner Pastor nicht gezögert und dem adligen Besucher, mit dem er sich persönlich sehr gut verstanden habe, kurzum die alte Glocke geschenkt.

Glockenschlag als täglicher Taktgeber

„Die Glocke bestimmte den Takt auf dem Gut. Sie gab den Tagesrhythmus vor“, erklärt Museumschef Rahde, der sich über das gewichtige Mitbringsel sehr freut. Deutlich ist darauf der eingravierte Schriftzug „Bete und arbeite mit Gott.“ zu lesen; ebenso die Zeitangabe „1846-1899“ und die hinzugefügten Initialen „F.H.“.

Ein Porträt des gebürtigen Wolgasters Friedrich von Homeyer. Quelle: Archiv Museum Wolgast

Mit dem Glockenpräsent rückt plötzlich eine bekannte Wolgaster Persönlichkeit wieder stärker ins Blickfeld. Die Rede ist von Friedrich von Homeyer, ein Sohn des Geheimen Kommerzienrates August Wilhelm Homeyer (1793-1856), der in Wolgast als einflussreicher Getreide-Großhändler und Schiffsreeder wirkte und sich als großzügiger Wohltäter der Stadt bis heute Verdienste und Anerkennung erwarb. Erinnert sei nur an die Umgestaltung der Wolgaster Wallanlagen, den Ausbau des Stadthafens und die Errichtung des Gymnasiums am Lustwall.

August Wilhelm Homeyer war es auch, der 1845 das damals arg vernachlässigte Rittergut Ranzin bei Züssow kaufte. Am 4. Juli 1846 übergab er dieses Gut an seinen am 15. Juli 1824 in Wolgast geborenen Sohn Friedrich Homeyer, der dies 52 Jahre lang bis zu seinem Tod am 31. Juli 1898 bewirtschaftete. Nach dem Besuch der Thaerschen landwirtschaftlichen Akademie zu Möglin und seinem Studium an der Berliner Universität und der Universität Edinburgh widmete sich Homeyer, der 1863 in den Adelsstand erhoben wurde, in Ranzin erst pionierhaft der Drainage und dem Einsatz künstlicher Düngemittel und schließlich der Tierzucht, die im Weltruhm einbringen sollte.

Vor allem mit der Zucht von Schafen der Rasse Rambouillet wurde Friedrich von Homeyer weltbekannt. Quelle: Archiv Museum Wolgast

Homeyer entwickelte Ranzin zu einem Mustergut, das zum Wallfahrtsort für Landwirte wurde, die sich für Neuheiten und Verbesserungen in ihrem Metier interessierten. Nach Zuchterfolgen mit Rindern und Schweinen, konzentrierte sich Homeyer auf die Schafzucht und setzte hier insbesondere auf die Rambouillet-Rasse, in der sich gefragte Eigenschaften, wie Schnell- und Großwüchsigkeit und reichliche Ausbeute an Kammwolle miteinander vereinigten. Ranzin errang Weltruf; von Homeyer exportierte seine gefragten, als „Homeyer-Typus“ bezeichneten Tiere nach Nordamerika, Kapland und Südamerika und hier speziell in die La Plata-Staaten Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Dieses prächtige schlossartige Gutshaus ließ sich Friedrich von Homeyer in Ranzin bauen. Das Gebäude steht noch heute, ist allerdings seines Stucks und sonstigen Zierrats beraubt. Quelle: Archiv Museum Wolgast

Zwei Originalansichten des Ranziner Schlosses

Ulrich Dëus-von Homeyer, früher Rechtsanwalt und Notar, übereignete dem Museum in Wolgast auch zwei Originalstiche, die Ansichten des beeindruckenden schlossartigen Ranziner Gutshauses zeigen, das sich Friedrich von Homeyer bauen ließ und das 1877 vollendet wurde. Das Objekt existiert bis heute, hat allerdings in der Zwischenzeit sein architektonisches Dekor eingebüßt. Auch ein Buch über Homers Schafzucht fand dank des Gebers aus Berlin Eingang in den Wolgaster Museumsfundus; zudem die Kopie einer 1898 verfassten Lebensbeschreibung Friedrich von Homeyers, die in den 1990-er Jahren bei Sanierungsarbeiten in der Kugel auf der Spitze der Ranziner Dorfkirche gefunden wurde.

Das Genealogische Handbuch des Adels enthält für die Familie Homeyer vier Linien. „Die Wurzeln meines Familienzweiges“, so berichtet Ulrich Dëus-von Homeyer, „reichen auch nach Vorpommern zurück. Mein Ururgroßvater Albert von Homeyer (1810-1871) war zeitweise Verwalter des Gutes Gothen bei Heringsdorf auf Usedom.“

Von Tom Schröter