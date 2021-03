Ranzin

Den Titel „Kirche des Monats“ hat die kleine Dorfkirche in Ranzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schon einmal auf der Habenseite: Im Juni vergangenen Jahres wurde das im 13. Jahrhundert errichtete Gotteshaus von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) als solche bundesweit mit einem Kurzporträt vorgestellt. Damit hat sie das Zeug dazu, auch als „Kirche des Jahres“ gewählt zu werden.

Denn alle zwölf 2020 präsentierten Kirchen stehen nun als Kandidaten zur Auswahl. Unter ihnen auch eine zweite Kirche des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises – die Dorfkirche Wismar in der Uckermark (Land Brandenburg). Aber auch die Franziskanerkirche in Rothenburg ob der Tauber oder die Kirche am Kolk in Wuppertal gehören beispielsweise zu den nominierten.

„Die Auszeichnung ist ein Publikumspreis und zugleich ein Ehrentitel, der die Wertschätzung der Menschen für kleine und große Gotteshäuser verdeutlicht“, so die Stiftung. Alle Interessierten können online bis zum 15. Mai für ihre Lieblingskirche abstimmen.

Große Freiheit für kulturelle Veranstaltungen

Die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche in Ranzin unweit der touristisch frequentierten Bundesstraße 111 zwischen Gützkow und Usedom soll ein einladender Ort mit weit offenen Türen für vielfältige Angebote sein. Dafür muss sie vollständig saniert werden. „Die Stiftung KiBa förderte die Instandsetzung im vorigen Jahr mit 10 000 Euro“, informiert Sebastian Kühl, Pressesprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises. „Der Bau des im Wesentlichen aus unbehauenen Feldsteinen gefertigten Gotteshauses begann 1249. Der Westturm kam viele hundert Jahre später hinzu; er wurde 1861 aus Backstein auf einem spätgotischen Feldstein-Unterbau errichtet“, sagt er.

Ulf Harder ist Pastor der Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin. Quelle: Petra Hase

Im Inneren der Kirche ziehen vier Buntglasfenster und freigelegte Wandmalereien vom Anfang des 14. Jahrhunderts die Blicke auf sich. Bemerkenswert sind auch die Grabplatten mit Wappen und Inschriften von 1315, 1357 und 1407, die zu den ältesten erhaltenen Grabdenkmälern in Vorpommern gehören. Die Dorfkirche bietet in ihrem Inneren „eine große multifunktionale Freiheit für Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen“, sagt Pastor Ulf Harder von der Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin. Die Kirchengemeinde entwickelt dafür kontinuierlich ein breit aufgestelltes Nutzungskonzept. Eine 2017 neben der Kirche eingerichtete Begegnungsstätte der Gemeinde bringt Menschen aus Ranzin und Umgebung zusammen.

Die Begegnungsstätte der Kirchengemeinde wurde Anfang Juli 2017 feierlich eingeweiht. Quelle: Petra Hase

Renovierung des Turms braucht Förderer

Angrenzend wurde ein Streuobstsortengarten eingerichtet mit alten und neuen regionalen Obstbäumen, der zum Verweilen einlädt. Kulturelle Angebote sollen dazu ermutigen, auch die geistlichen Angebote wahrzunehmen. Voraussetzung dafür, dass dies weiter gelingt, ist ein intaktes Gebäude. Nachdem Dach und Innenraum des Kirchenschiffs saniert worden sind, steht die Renovierung des Turms an, die rund 500 000 Euro kostet. Etwa 30 000 Euro fehlen noch an der Gesamtfinanzierung. Spenden sind immer willkommen.

„Wenn Sie für eine Kirche abstimmen, unterstützen Sie uns dabei, die geförderten Kirchen bekannter zu machen“, heißt es vonseiten der Stiftung KiBa. Darüber hinaus kann jeder, so er möchte, auch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost.

