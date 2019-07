Bansin

Schreck für die Kicker des FC Insel Usedom am Mittwochmorgen: Bislang unbekannte Täter kamen in der Nacht zuvor und entwendeten den Rasensprenger des Vereins. Zunächst wurde geprüft, ob sich vielleicht ein Vereinsmitglied das Gerät ausgeliehen hat. Doch dem war nicht so. Nun ermittelt die Polizei. Der Schaden wird mit 2300 Euro angegeben.

Hannes Ewert