Rathaus in Wolgast: Abgeordneter bringt Alternative zum Neubau ins Spiel

Der unendlichen Geschichte um die Entscheidung zu einem Rathausneubau ist ein weiteres Kapitel hinzugekommen: Martin Schröter von der Kompetenz für Wolgast beantragte unter dem Tagesordnungspunkt „Moderne und bürgerfreundliche Stadtverwaltung für Wolgast“ einen Prüfauftrag an die Verwaltung.

Darin soll die Möglichkeit der dezentralen Unterbringung der Verwaltung in mehreren Gebäuden in der Innenstadt statt eines Rathausneubaus auf dem Platz der Jugend geprüft werden. Zugleich soll der erforderliche Sanierungsbedarf der jetzt genutzten Gebäude dargestellt werden.

Riesige Büros sind nicht vonnöten

Martin Schröter ist überzeugt, dass für diesen Prüfauftrag nicht mehr als 5000 Euro vonnöten sind. Diese Summe darf die Verwaltung laut Kommunalverfassung ausgeben, ohne sich vorher die Zustimmung der Stadtvertreter einzuholen. Schröter will nach eigener Aussage 17 Mitarbeiter aus den beiden oberen Etagen des jetzigen Technischen Rathauses im Historischen Rathaus und im Kornspeicher unterbringen. Dazu sollen die jetzt an Baubecon und Wärmeversorgung Wolgast vermieteten Flächen genutzt werden.

Seinen Vorschlag begründet er unter anderem damit, dass im digitalen Zeitalter gar nicht mehr riesige Büros vonnöten seien. Für den Bürger, so sein Vorschlag, wäre es optimal, wenn er Beantragungen und Verwaltungsvorgänge, egal welches Ressort sie betreffen, bei einem Mitarbeiter am Tisch erledigen kann.

Prüfauftrag zum Rathausneubau hat Bestand

Doch prompt regte sich Widerspruch unter den Stadtvertretern: Christoph Wendtland (Grüne) hält die Nutzung mehrerer Gebäude für viel aufwendiger als ein Rathaus, in dem alle Mitarbeiter untergebracht sind. Zudem müssten trotz aller Digitalisierung Akten hin und her transportiert werden.

Brigitte Grugel (Linke) machte deutlich, dass sie von Schröters Vorschlag nichts hält, weil in der Dezembersitzung ein Prüfauftrag der CDU-Fraktion an die Verwaltung mehrheitlich verabschiedet wurde. Darin heißt es: „Die Stadtvertretung beauftragt die Verwaltung, eine öffentliche Ausschreibung für die Errichtung eines Rathauses auf dem Grundstück Bahnhofstraße 1 und 3 nach Vorgabe der Stadt an einen Bauträger als Entwurf zur weiteren Beratung vorzubereiten.“

Wie geht es mit jetzigem Gebäude weiter?

Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, ein Nachnutzungskonzept für das jetzige Technische Rathaus in der Burgstraße 6 zu entwerfen. „Die Verwaltung hat von uns einen Handlungsauftrag – der sollte geachtet werden“, fordert Grugel.

Auch Hans-Werner Lotz ( SPD) forderte, dass der Grundsatzbeschluss vom Dezember umgesetzt wird. Zudem warnte er davor, dass die neue Expertise zusätzliches Geld koste, was angesichts der Haushaltssicherung nicht da sei. Und er appellierte an die Verantwortung der Stadtvertreter für die Rathausmitarbeiter.

Sebastian Gabriel ( CDU) sah dagegen Schröters Antrag als Ergänzung, während Lars Bergemann von einem neuen Antrag spricht, der aus dem alten Bestand etwas Neues machen will. Marko Friszewski ( AfD) und andere allerdings fanden, dass eine zweite Sichtweise auf die Dinge immer gut ist.

Externe Gutachten kosten an die 30 000 Euro

Ralf Fischer als 1. stellvertretender Bürgermeister und Ulrike Knoll als 2. Stellvertreterin machten aber deutlich, dass den Stadtvertretern klar sein muss, dass man für 5000 Euro nicht das große umfassende Gutachten bekomme. Das habe ein Gespräch am 24. Januar mit einem externen Planungsbüro ergeben, bei dem es um die Umsetzung des Dezember-Beschlusses ging. Der Stadt sei klargemacht worden, dass man für ein halbwegs umfassendes Gutachten schon an die 30 000 Euro in die Hand nehmen müsse.

Nun werden also auf kleiner Flamme zwei Gutachten erstellt. Denn der Vorschlag von Martin Schröter zur dezentralen Verwaltung statt zentraler Lösung durch Neubau des Rathauses fand in der Stadtvertretung eine Mehrheit mit 14 Ja- und sieben Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. „Wir werden zum geforderten Termin die Gutachten mit dem Umfang vorlegen, den wir zu leisten imstande sind. Aber wir verweisen schon jetzt darauf, dass wir nicht alle erforderlichen Fachleute, wie etwa einen Hochbauingenieur, in der Verwaltung haben“, sagte Ralf Fischer.

Von Cornelia Meerkatz