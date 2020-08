Raub unter Rentnern in Wolgast: Verdächtiger Senior noch untergetaucht

Wolgast

Die Suche nach einem 71 Jahre alten Mann geht weiter. Der Senior soll sich wegen Verdachts des Raubes und der Körperverletzung verantworten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte. Opfer war am Montag ein 82 Jahre alter Bekannter, in dessen Wohnung sich die beiden „zu einem Gespräch“ getroffen haben sollen. Plötzlich habe der 71-Jährige den anderen geschlagen, dessen Brieftasche geraubt und sei geflüchtet. Die Suche nach dem Verdächtigen und der Beute blieb ohne Erfolg.

Die Polizei werde nun „im Rahmen der Streifentätigkeit“ die Wohngegend beobachten, wo der mutmaßliche Täter normalerweise wohnt, hieß es. Ansonsten werde der Rentner per Post zu einer Vernehmung vorgeladen, wo er Fragen zu dem Vorfall beantworten soll.

Der Geschädigte, nach dessen Angaben auch Alkohol im Spiel gewesen war, musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Das Motiv für den Raub sei noch unklar, hieß es.

Von RND/dpa