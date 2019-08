In der Nacht zu Samstag löste ein Rauchmelder in der Straße „Hinter den Tannen“ in Zinnowitz aus. Drei Feuerwehren rückten an, konnten aber fast unverrichteter Dinge wieder gehen. Höchstwahrscheinlich löste der Pieper aus, weil die Batterien bald leer sind. Insgesamt waren drei Feuerwehren im Einsatz.