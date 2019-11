Razzia in Pizzeria in Wolgast

Wolgast

Am Freitagnachmittag stürmten über ein Dutzend Zollbeamte eine Pizzeria in der Wolgaster Fischerstraße. Die Einsatzkräfte, welche größtenteils mit Zivilfahrzeugen am Ort des Geschehens eintrafen, umstellten das Gebäude komplett.

Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden. Wie von Zeugen zu erfahren war, stellten die Beamten unter anderem eine größere Menge Bargeld sicher. In einem Transporter zählten Beamte, die an den Händen blaue Einweghandschuhe trugen, offenbar beschlagnahmtes Geld.

Einsatzkräfte des Zoll durchsuchten am Freitagnachmittag das Objekt, in dem sich eine Pizzeria befindet. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Hintergründe der Kontrollaktion sind gegenwärtig unklar. Unsere offizielle Anfrage lief ins Leere, da die Pressestelle des Hauptzollamtes Stralsund am Wochenende personell nicht besetzt ist.

Von Tilo Wallrodt