Reaktionen auf Urteile im Maria-Prozess: „Zwölf Jahre sind mir zu wenig“

„Es gibt keine gerechte Strafe für diese Tat. Denn meine Tochter und mein ungeborenes Enkelkind kommen nie mehr zu mir zurück. Dennoch bin ich froh, dass sie hart bestraft worden sind und hoffentlich für immer weggesperrt bleiben“, sagte Steffi K. nach der Urteilsverkündung am Freitagmittag in Tränen aufgelöst.

Dann umarmte sie ihre Rechtsanwältin Sabine Butzke, die sie in der Nebenklage vertreten hatte, sowie ihre Mutter Margit K. „Ich wollte meiner Tochter hier noch einmal eine Stimme geben“, sagte die sichtlich durch den Prozess gezeichnete Frau.

Gericht glaubt Aussagen von Niko G. nicht

Das Landgericht Stralsund hatte zuvor die beiden jungen Männer Nicolas K. (19) und Niko G. (21), die ihre Tochter Maria am 18. März dieses Jahres bestialisch mit weit über 30 Stichverletzungen getötet hatten, zu harten Strafen verurteilt. Wegen Mordes aus Heimtücke und Mordlust in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch wird K. im Maßregelvollzug untergebracht und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. G. wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Bei beiden Tätern war die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Maria hat ihre Mörder ohne Argwohn in die Wohnung gelassen. Niko G.s Behauptung, dass er die Tat nicht wollte und auch die Beine von Maria nicht festgehalten habe, wurde ihm von der Großen Jugendkammer nicht abgenommen. Er habe mehrfach die Möglichkeit gehabt, die Tat zu verhindern und es nicht getan. Auch er habe, wie der 19-Jährige, seine Tötungsfantasien ausleben wollen.

Nicolas K. ohne jede Einsicht und Reue

Nicolas K. aber bescheinigte die Kammer strafmildernde Umstände. Es folgte damit dem forensischen Gutachter, der bei K. eine schwere seelische Abartigkeit und dissoziale Persönlichkeit festgestellt hatte. Richtern und Zuhörern im Saal während der Verhandlung mehrfach die Fassungslosigkeit anzusehen, als K. völlig emotionslos jedes noch so kleine Detail der Tat während seines umfassenden Geständnisses schilderte.

„Das ist ganz selten, dass ein Täter derart voll geständig ist“, sagte die Richterin. Dennoch sei Nicolas K. ohne jede Einsicht und Reue, was sich in seinen fortdauernden Tötungsfantasien manifestiere. Damit ist und bleibe er laut Gericht ein hochgefährlicher Straftäter, vor dem die Allgemeinheit geschützt werden müsse.

Justiz wurde behindert

Mit der Urteilsverkündung am fünften Verhandlungstag ging einer der spektakulärsten Mordprozesse in MV zu Ende. „Beide wollten unbedingt einen Menschen sterben sehen. Maria wählten sie aus, weil sie allein lebte. Beide waren mit Maria eng befreundet beziehungsweise gut bekannt. Dass Maria schwanger war, haben beide billigend in Kauf genommen“, begründete die Vorsitzende Richterin Birgit Lange-Klepsch. Die Justiz habe umfassend ermittelt, sei aber durch Schweigen oder Falschaussagen behindert worden. Die Mörder hätten sonst nicht erst nach vier Wochen, sondern früher überführt werden können.

Der brutale Mord hatte schon im März nicht nur auf der Insel Usedom für Entsetzen gesorgt. In den Tagen danach waren Reporter aus ganz Deutschland und Österreich in Zinnowitz, wie die Dutzenden von Polizisten, auf Spurensuche. Junge Leute, die sich sonst gern im Jugendclub des Ortes getroffen hatten, waren verängstigt. Nach der Festnahme von Niko G. und Nicolas K. blieb die Tat für viele Jugendliche erst recht unfassbar, waren K. und G. doch im Jugendclub ein- und ausgegangen.

Unschuldiges junges Mädchen bestialisch erstochen

Kati A., die mit ihrer Mutter im Jugendclub arbeitet und im Prozess zu den Zeugen gehörte, hatte Maria am 19. März furchtbar zugerichtet in ihrer Wohnung aufgefunden. Nach dem Urteil sagte die 41-Jährige: „Lebenslang für G. sind in Ordnung. Zwölf Jahre Haft für K. sind mir zu wenig, denn er ist trotz der festgestellten psychopathischen Züge ein brutaler Mörder, der ein unschuldiges junges Mädchen bestialisch erstochen hat.“

Noch immer könnten zahlreiche Jugendliche diese wahnsinnige Tat nicht begreifen, zumal während der Verhandlung deutlich geworden sei, dass die Freundin von Nicolas K. und Mutter des gemeinsamen einjährigen Kindes von den Mordplänen wusste, sie nicht verhindert hat und auch nicht zur Polizei ging. Stattdessen log sie, keine Kenntnis gehabt zu haben.

Emotional aufgeheizte Stimmung während des Prozesses

Die Stimmung im Gerichtssaal war während der fünf Verhandlungstage emotional aufgeheizt und an mehreren Tagen durch Zwischenrufe aus dem Publikum und Drohungen seitens des Angeklagten Nicolas K. geprägt. Während der Schilderung der Details der Tat durch Nicolas K. brach Marias Mutter mehrfach weinend zusammen. Auch unter den Zuhörern mussten viele weinen, als Marias Todeskampf und ihr Flehen zur Sprache kamen. Selbst Sabine Butzke als Anwältin konnte während ihres Plädoyers angesichts der Grausamkeit der Tat ihre Tränen nicht zurückhalten.

Auch die Gutachter erklärten, in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit bisher nur ganz selten mit einer solch bestialischen Tat und einem so empathielosen und zugleich hochgefährlichen Täter konfrontiert worden zu sein. Einen regelrechten Aufschrei bei den Zuhörern gab es, als der Gutachter berichtete, dass sich K. für seine beste Freundin Maria ein Kreuz auf die linke Wange tätowieren ließ und dieses noch mit ihrem Namenszug versehen will. Die Richterin sprach von einer Trophäe, die er zur Schau trage.

Bastard-Rufe aus dem Publikum

Während der Urteilsverkündung am Freitag war Aggressivität auf beiden Seiten der Mörder ebenso spürbar wie im Publikum, denn es waren wieder zahlreiche Jugendliche aus Zinnowitz angereist. Mit finsterem Blick betrat Nicolas K., wie immer mit Minizopf auf dem sonst fast kahlgeschorenen Schädel, den Gerichtssaal. Noch während des Hineinführens in den Saal mit Fuß- und Handfesseln murmelten mehrere Zuschauer, dass dieser Abschaum für immer weggesperrt gehöre, während K. den Fotografen zu verstehen gab, dass sie sich wegscheren sollten.

Teilnahmslos verfolgten Nicolas K. und Niko G. die Urteilsverkündung. Als sie nach gut einer Stunde den Saal verließen, wurden ihnen aus dem Publikum unter anderem „Bastard“-Rufe nachgeschleudert, was G. mit dem Zeigen des Stinkefingers quittierte. K. riss einem Reporter auf die Frage, wie er das Urteil empfinde, das Mikro aus der Hand, riss die Augen voller Hass auf und sprach eine Drohung aus.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Pflichtverteidiger von Nicolas K., Axel Vogt, wird gegen das Urteil nicht vorgehen, „denn es folgt im Großen und Ganzen den Forderungen von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und mir als Verteidiger. Das Wichtigste ist die zeitlich unbegrenzte Unterbringung im Maßregelvollzug, damit mein Mandant weiter behandelt und regelmäßig begutachtet wird“, so Vogt.

Rene Neumeister, Pflichtverteidiger von Niko G., will mit seinem Mandanten die Möglichkeit der Revision besprechen. Die ist allerdings nur zulässig, wenn es bei der Urteilsfindung einen Formfehler gab.

Von Cornelia Meerkatz