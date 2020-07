Rechtsradikale Ruhestörer in Lassan – Polizei sucht Zeugen

Lassan

In der Nacht zu Sonntag ist es zu einer Ruhestörung und rechtsradikalen Äußerungen in der Nähe des Naturcampingplatzes Lassan gekommen. Nachdem sich die Besucher des Platzes durch laute Musik aus einer in der Nähe stehenden Laube gestört fühlten, baten sie die ca. 6 Jugendlichen Ruhestörer darum leiser zu sein.

Keine Verletzen

Offenbar waren die damit aber nicht einverstanden, denn daraufhin sollen sie, so teilt die Polizei mit, mit Holzlatten in der Hand in Richtung Campingplatz gegangen sein und dabei mehrmals „Sieg Heil“ skandiert haben. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es aber nicht, es wurde niemand verletzt.

Ermittlungen aufgenommen

Die von einem Zeugen alarmierte Polizei stelle die Ruhe wieder her und nahm eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Durch die Beamten konnte bereits ein 19-jähriger Mann aus Lassan in Tatortnähe festgestellt werden und durch die andauernde Ermittlung wurden weitere Tatverdächtige namentlich bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen gesucht

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von RND