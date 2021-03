Reetdachhaus brennt in Karlshagener Ferienhaussiedlung – mit Video! 

Die Feuerwehren aus dem Amtsbereich Usedom Nord und Wolgast waren am Montagabend im Großeinsatz. In der Siedlung „Dünenresidenz“ hinter dem Ortsausgang von Karlshagen, brannte ein Reetdachhaus. In der Bildergalerie sind zahlreiche Bilder vom Einsatz der Feuerwehr. Auch zwei Videos zeigen eindrucksvoll, wie die Flammen aus dem Dachstuhl schlagen.