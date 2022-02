Regelmäßig in Wolgast: Fährmann, hol über!

Wolgast

Wolgast hat eine schöne Brücke über den Peenestrom. Aber trotzdem oder gerade deshalb haben Fußgänger zeitweise Schwierigkeiten, direkt am Stromufer vom südlichen zum nördlichen Teil der Schlossinsel und umgekehrt zu gelangen. Bei stärkerem Niederschlag nämlich sammelt sich in der Unterführung auf der Schlossinselseite regelmäßig das Regenwasser, da hier offenbar der Abfluss verstopft ist.

Bei besonders ergiebigen Schauern ist die Wasserlache so tief, dass Passanten, wenn sie keine nassen Füße bekommen wollen, zwangsläufig umkehren und einen langen Umweg in Kauf nehmen müssen. Eine Bitte: Wenn am 28. Februar die Sanierungsarbeiten auf der Brücke starten, könnte ein Verantwortlicher hier vielleicht den Stöpsel ziehen.

Von Tom Schröter