Heringsdorf/Rostock

Wer mit dem Jetski auf dem Wasser unterwegs ist, muss einige Regeln befolgen, um sich und andere nicht zu gefährden. Denn die hochmotorisierten Wasserfahrzeuge sind nicht zu unterschätzen, wie der stellvertretende Pressesprecher der Landeswasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern, Sebastian Seibel, erklärte. Erst am Samstag kam es auf Usedom zu einem schweren Unfall, bei dem ein 51 Jahre alter Urlauber tödlich verunglückte.

Wir erklären, welche Regeln gelten.

Wer darf ein Wassermotorrad benutzen?

Um ein Wassermotorrad fahren zu dürfen, sollte der Fahrer einen gültigen Bootsführerschein besitzen. Je nach dem, an welchem Ort die Tour stattfinden soll, ist also ein Sportbootsführerschein See oder ein Binnenschifffahrtsführerschein nötig. So ist es in der Verordnung über das Fahren mit Wassermotorrädern geregelt.

Aber auch mit Führerschein gilt Vorsicht. Denn in den Prüfungen für diese Führerscheine wird nicht der Umgang mit den bis zu mehrere 100 PS starken Fahrzeuge geübt, wie es beispielsweise bei einem Motorrad der Fall ist.

Wie alt muss man sein, um Jetski zu fahren?

Jeder, der einen Sportbootführerschein hat, kann auch einen Jetski fahren. Der Sportbootführerschein See kann in Deutschland ab einem Alter von 16 Jahren erworben werden. Wer einen Binnenschifffahrtsführerschein machen möchte, kann den Segelteil bereits mit 14 Jahren absolvieren. Um den Motorteil der Prüfung abzulegen, muss ebenfalls das 16. Lebensjahr erreicht sein.

Was muss ich auf dem Wasser beachten?

Der Gesetzgeber sieht vor, dass Jetski-Fahrer eine Schwimmhilfe tragen muss. Eine Pflicht zum Tragen eines Schutzhelmes besteht demnach nicht. Dennoch empfiehlt beispielsweise Sebastian Seibel von der Landeswasserschutzpolizei aufgrund der enormen Geschwindigkeiten einen Schutzhelm.

Wie schnell darf ein Jetski in Deutschland fahren?

Im Küstenbereich dürfen Jetskis nach Angaben der Wasserschutzpolizei unbegrenzt Gas geben. Zudem gibt es einige Streckenabschnitte im Binnenland, die ebenfalls kein Tempolimit haben. Ansonsten gelten die jeweiligen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Wasserstraßen, die für alle Fahrzeuge gelten. Diese werden von den jeweiligen Kommunen und Gemeinden festgelegt. Jetskis können auf bis zu 130 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo und wann dürfen Jetskis fahren?

Für Wassermotorräder gelten dieselben Regeln wie für Sportboote: Sie dürfen nicht im Schwimm- oder Badebereich unterwegs sein. Auch der Berufsschifffahrt dürfen sie nicht in die Quere kommen.

Sie dürfen nur tagsüber betrieben werden. Auch Ausfahrten bei Nebel, Sturm oder Gewitter sind tabu.

Wie viele Menschen dürfen auf einem Wassermotorrad mitfahren?

Die meisten Wassermotorräder sind für zwei Personen konzipiert. Es gibt aber auch Modelle mit drei oder vier Sitzen. Der Beifahrer muss mindestens zwölf Jahre alt sein. Dies gilt aber nur, wenn ein Erwachsener dabei ist.

Wieviel kostet ein Jetski?

Ein Jetski kostet gebraucht im Internet ab 3000 Euro. Bei einem Neukauf liegen die Preise je nach Größe und Typ zwischen 5000 und 10 000 Euro.

Von Lisa Walter