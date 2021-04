Wolgast/Heringsdorf

Zwischen 20 und 50 Dosen Impfstoff von Biontech-Pfizer haben am Mittwochmorgen Hausarztpraxen in Wolgast und auf der Insel Usedom erhalten, die sich am Impfprogramm gegen das Coronavirus beteiligen. Internist Dr. Götz Richter aus Wolgast ist einer von ihnen. Er impfte am Donnerstag insgesamt 24 Patienten, der erste war um 13 Uhr dran. Eigentlich hätte der Arzt an diesem Tag Urlaub gehabt, „aber anders ist freie Praxiszeit nicht zu erreichen. Also habe ich den Tag geopfert“, erklärt er.

„Da wir nicht wissen, wie viele Impfdosen wir wöchentlich erhalten, versuche ich natürlich, sie zuerst für alte Menschen über 80 Jahre zu nehmen, die nicht mehr so mobil sind und höchstens noch zu mir kommen oder das Haus nicht mehr verlassen können. Dann muss ich Hausbesuche machen“, erläutert der Mediziner.

Das Impfen mache er mit seinem Team neben der eigentlichen Sprechstunde, also in der Freizeit, wenn die Praxis offiziell geschlossen ist. „Impfen während der normalen Sprechzeit geht nicht, weil sonst die Patienten nicht behandelt werden können. Denn die Krankheiten, die mein eigentliches Fachgebiet ausmachen, fallen ja nicht weg wegen Corona.“

Immense zusätzliche Belastung für die Praxen

Der Biontech-Impfstoff sei hochkomplex in der Handhabung und der Impfaufwand daher sehr hoch. Mit einer herkömmlichen Grippe-Impfung, die inzwischen durch die lange Erfahrung und die einfache Handhabung des Impfstoffs in Sekundenschnelle vonstatten geht, sei nach Richters Worten eine Corona-Impfung nicht zu vergleichen. „Wir brauchen pro Impfwilligen fünf bis zehn Minuten Zeit, das heißt, in einer Stunde können zwischen zehn und zwölf Impfungen vorgenommen werden. In einigen Wochen kommen dann auch noch die Zweitimpfungen dazu. Das ist eine immense zusätzliche Belastung“, betont Götz Richter.

Heiß begehrt: Der Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer. Quelle: Tilo Wallrodt

Hausarztpraxen können daher nach seinen Worten nur eine Ergänzung zu den Impfzentren sein. Es ist ganz wichtig, dass die Impfzentren – Greifswald hat beispielsweise fünf Impfstraßen – großen Zuspruch haben, weil dort ganz andere Impfzahlen erreicht werden können. „Wir rufen die Patienten an, erreichen sie oft beim ersten Mal nicht, versuchen es wieder und wieder. Auch Termine mit Rentnern zu machen, ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Wir können in der Praxis also bei dem erforderlichen logistischen Aufwand nicht unendlich mehr impfen. Das muss den Menschen klar sein“, meint der erfahrene Mediziner.

Viel zu wenig Impfstoff

Rund 50 Menschen haben am Mittwoch bei Dr. Nils Krohn, Allgemeinmediziner aus Ahlbeck, den ersten Piks gegen Corona bekommen. Krohn impfe in seiner Praxis immer mittwochs und freitags auf Vorbestellung. „Wir rufen die Patienten nach der Prioritätenliste an. Gegenwärtig sind wir noch in der Altersgruppe bei 75 plus. Ich weiß nicht, wie viele Impfdosen wir in der nächsten Zeit bekommen. Wenn es in dem Tempo so weitergeht, brauche ich noch vier Wochen, um diese Gruppe abzuimpfen“, sagt Krohn.

Seine Bitte an die Impfwilligen: Sie sollten zweigleisig fahren und das Impfzentrum nutzen. „Verlasst euch nicht nur auf die Hausärzte. In den Impfzentren gibt es mehr Impfstoff“, so der Ahlbecker. „Auch wenn wir wissen, dass die Wege weit sind. Sie sollten fahren, damit wir schneller durch sind.“

Diejenigen, die bei Krohn ihre Erstimpfung bekommen, werden für die Zweitimpfung – bei Biontech sind es maximal sechs Wochen, bei Astrazeneca zwölf – angeschrieben und wieder einbestellt. Problematisch sieht der Mediziner mögliche Lieferengpässe beim Impfstoff. „Wir wissen nicht, wie viele Dosen wir in der nächsten Woche bekommen.“

24 Dosen in einer Woche

18 Dosen von Astrazeneca sollen es in der kommenden Woche in der Praxis des Heringsdorfer Allgemeinmediziners Dr. Harald Weihs sein. In dieser Woche waren es mehr – am Mittwoch und Donnerstag sind 24 Menschen mit Biontech geimpft worden. Sie waren über 80 und 90 Jahre alt. Mehr Dosen hatte der Arzt auch nicht bekommen. „Die Nachfrage ist weitaus höher“, sagt Weihs.

Geimpft wird bei ihm nach Termin an den Nachmittagen, wo eigentlich Hausbesuche anstehen. „Die müssen wir reduzieren. Das gilt auch für die Praxisarbeit“, so der Heringsdorfer, der deshalb auf die Impfzentren verweist. „Die haben absolute Priorität“, betont er.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche