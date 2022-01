Region Usedom/Wolgast: Halils Döner schmeckt am allerbesten

Wolgast

Beifall und freudiges Gejohle gab es am Mittwochnachmittag für Halil Öztürk und sein Team. Im regionalen Ausscheid um den besten Dönerladen in der Region Usedom/Wolgast hat das „Orient Grillhaus“ in der Wolgaster Chausseestraße direkt am Lidl-Parkplatz die Nase vorn und damit den 1. Platz belegt. „Wir haben alle für euch abgestimmt, hier schmeckt es einfach am besten“, ruft eine Frau aus der Warteschlange. Zustimmendes Nicken rundherum.

„Wir freuen uns alle riesig“, sagt Halil, der zusammen mit zwei seiner Söhne, seinem Neffen und einem weiteren Angestellten vom späten Vormittag bis abends 21 Uhr Döner verkauft. Die Urkunde, die den Sieg für die Region Usedom/Wolgast verkündet, wird vom 47-Jährigen gleich am Tresen befestigt. „Das soll doch jeder sehen, das ist für uns eine große Auszeichnung“, sagt Halil mit breitem Grinsen.

Kundenansturm reißt nicht ab

Der Laden brummt: Immer stehen Kunden vor dem Tresen – normale Döner, Big-Döner, Kinderdöner, mit und ohne scharfe Soße und noch etliche andere Wünsche erfüllt Halils Mannschaft. Dazu gibt’s als Extra-Bonus immer ein freundliches Lächeln und einen lustigen Spruch. Alle sprechen fließend Deutsch. „Das ist wichtig, denn hier in Deutschland ist mein Zuhause“, begründet der Imbiss-Inhaber, warum er so großen Wert auf Sprachkenntnisse und Umgangsformen legt. „Ich möchte auch immer zuvorkommend und höflich bedient werden. Und meine Kunden dürfen das auch erwarten“, sagt er.

In Kürze soll in Wolgast ein zweites Geschäft dazukommen. Döner wird es dort auch geben, vor allem aber sollen Pizzen und Grillhähnchen unters Volks gebracht werden. Halil ist vom Erfolg seiner Geschäftsidee überzeugt, auch weil es überall bei ihm blitzeblank zugeht. „Sauberkeit ist A und O“, meint Wolgasts „Dönerman“, während er mit dem großen Messer am Dönerspieß hantiert. Seit 2005 ist er in Wolgast ansässig.

Viel Lob von den Kunden

In Gedanken ist er bereits beim Landeswettbewerb der OZ um den besten Dönerladen in MV. Wann startet der Wettbewerb, will er wissen. „Ich möchte die Kunden doch bitten, für mich abzustimmen, wenn sie zufrieden sind“, erklärt er. Am Sonnabend geht es los. Dann wird der QR-Code zur Abstimmung veröffentlicht. „Wir hoffen alle, dass wir nach dem guten Abschneiden in der Region auch landesweit eine Chance haben“, sagt Firat, Halils zweitältester Sohn.

Die wartenden Kunden jedenfalls sind überzeugt, dass er weit vorn landen wird und versprechen, die Werbetrommel für die Abstimmung zu rühren. „Das kann man guten Gewissens tun, denn hier bekommt man Qualität. Alles ist frisch zubereitet“, äußert sich ein junger Mann. Halil jedenfalls gibt nach dem Regional-Sieg ein großes Versprechen ab: „Wenn es klappt mit dem Landessieg, gibt es Gratis-Döner.“ Für wen und wie lange behält er lieber vorerst noch für sich.

Von Cornelia Meerkatz