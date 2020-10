Regionalladen und Brauerei: Wolgast soll von EU-Programm profitieren

Wolgast/Insel Usedom

Das Förderprogramm Leader der Europäischen Union hilft auch 2021 mehreren interessanten Projektideen in unserer Region auf die Sprünge. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ haben sich erfolgreich für die finanzielle Unterstützung von sieben neuen Vorhaben eingesetzt, die im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen. Für die sechs privaten und eine öffentliche Initiative werden aus dem EU-Fördertopf über 400 000 Euro zur Verfügung gestellt, teilt Berit Müller vom Leader-Regionalmanagement in Anklam mit.

Regionalladen soll auch sonntags öffnen

Am Standort des Wolgaster Postel soll zum Saisonstart 2021 ein Regionalladen eröffnen. „Im Empfangssalon und auf der Hofterrasse werden wir sogenannte Regiomaten platzieren – dies sind teilweise mit einer Kühlung ausgestattete Verkaufsautomaten mit ländlichen, in Wolgast und Umgebung erzeugten Produkten“, berichtet Postel-Geschäftsführer Martin Schröter. Das vielfältige Angebot reiche von Rindfleisch aus Lodmannshagen über Wurst und Schinken von Küstenwild bis hin zu hochprozentigen Tropfen aus der Usedom-Destillerie und Öl aus der Inselmühle Usedom.

Anzeige

Postel-Geschäftsführer Martin Schröter. Quelle: Tom Schröter

„Der Regionalladen wird auch sonntags geöffnet haben, wenn in Wolgast sonst die Supermärkte geschlossen sind“, so Schröter. „Der fußläufig zu erreichende Laden soll die Altstadt attraktiver machen und zu ihrer Belebung beitragen.“ Zusätzlich dient eine Website als virtueller Marktplatz zwischen Erzeugern und Konsumenten.

Ein weiteres spannendes Vorhaben haben sich die Mitstreiter des in Gründung befindlichen Vereins Wolgastliche Braukultur auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen im historischen Stadtkern eine Erlebnisbrauerei als Manufakturbetrieb ansiedeln. Damit knüpfen sie an frühere Zeiten an, als sich an der Straße An den Anlagen das Wolgaster Bürgerliche Brauhaus befand, dessen Bier in der Norddeutschen Bier-Halle in der Wilhelmstraße ausgeschenkt wurde. Die Brauerei, so informiert Leader-Regionalmanagerin Müller, solle „eine gesellschaftliche Belebung und lokale Verbundenheit schaffen“.

Mobile Flechtwerkstatt für Wolgaster Handwerkerin

Des Weiteren kann Anja Müller, Inhaberin der Flechtwerkstatt „Verflochtenes“ in Wolgast, dank Leader ihre Projektidee umsetzen. Sie will ab Ostern 2021 mit einer mobilen Flechtwerkstatt in der Region unterwegs sein. „In dem Transporter befindet sich die gesamte Ausstattung mit Werkzeug und Material, um Flechtkurse und Workshops an Schulen und öffentlichen Einrichtungen anzubieten oder Dorffeste anzusteuern“, freut sich Anja Müller, die sich seit 2017 ein enges Kundennetzwerk aufgebaut hat und auch regelmäßig Kurse in ihrer Werkstatt in der Schusterstraße 27 anbietet. Eine autarke Stromversorgung, Medienanschlüsse, eine Markise als Überdachung und eine Rampe für Menschen mit Handicap seien in dem Mobil ebenfalls vorhanden.

Anja Müller, Inhaber der Flechtwerkstatt „Verflochtenes“ in Wolgast, schafft sich 2021 eine mobile Flechtwerkstatt an. Quelle: Tom Schröter

Neue Ausstellung im Anklamer Tor in Usedom

Weitere Leader-Projekte beinhalten die Neugestaltung der Ausstellung im Anklamer Tor in Usedom, die Schaffung einer Willkommensstruktur und -kultur auf dem Pfarrhof in Wusterhusen, die Gestaltung eines neuen Dorfmittelpunktes in Alt Ungnade sowie die Unterstützung des Vereins Strandgut Lubmin bei der Sicherung und Darstellung von Zeugnissen der Zeitgeschichte im maritimen Bereich.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Die lokale Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ beschließt seit 2015 die Hilfe für Projektideen zur Entwicklung des ländlichen Raumes in den Amtsbereichen Lubmin, Landhagen, Am Peenestrom, Usedom Nord und Usedom Süd. „Bisher“, so bilanziert Berit Müller, „wurden so über vier Millionen Euro europäische Fördermittel an mehr als 40 Projekte in den Handlungsfeldern Natur und Kultur, Daseinsvorsorge sowie regionale Wertschöpfung und Tourismus vergeben.“

Von Tom Schröter