Reha-Klinik „Ostseeblick“: Glanz zum Abschied mit dicker Spende für Kinderkrebsverein

Ückeritz

Was ist in der Reha-Klinik Ostseeblick los? Kein Glanz mehr, aber eine dicke Party feiern. Und die Geschäftsführung feiert munter mit. Das Rätsel ist schnell gelöst: Mit dem verlorenen Glanz ist der Kaufmännische Direktor der Reha-Klinik, Hans-Erwin Glanz, gemeint. Der 67-Jährige wurde auf einer Festveranstaltung und dem anschließenden Mitarbeiterfest in den Ruhestand verabschiedet.

Die herrliche Wortspielerei „Durch das Alter hat die Reha-Klinik den Glanz verloren“ stammt von der Ärztlichen Direktorin der Einrichtung, Dr. Silvie Kohlmann. Sie bedauert seinen Weggang, „denn der Mann war zuverlässig, nie abgehoben und ein Organisationstalent durch und durch“, schwärmt sie. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen beiden sei stets von großem Respekt für den anderen geprägt gewesen. „Das werde ich vermissen, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene war Erwin unschlagbar.“ Kohlmann meint damit die kleinen Aufmerksamkeiten, die Glanz bei Geburtstagen der Mitarbeiter oder zum Frauentag verteilte.

Dr. Silvie Kohlmann, Ärztliche Direktorin der Reha-Klinik Ückeritz, sprach bei der Verabschiedung des Kaufmännischen Direktors davon, dass die Klinik wegen des Alters ihren Glanz verloren habe. Quelle: Cornelia Meerkatz

Begnadetes Organisationstalent

Auch die Direktorin der Rentenversicherung Bund, Brigitte Gross, nennt Hans-Erwin Glanz einen Fels in der Brandung, der die Reha-Klinik mit aufgebaut hat. „Er hat mich immer mit seiner positiven Grundeinstellung beeindruckt und wie er für seine Arbeit gebrannt hat. Und dann dieser Humor, der alle beflügelt“, lobt sie.

37 Jahre lang prägte Glanz das Haus, wenn anfangs auch unter anderen Voraussetzungen. Den gebürtigen Magdeburger verschlug es 1983 auf die Insel. Im NVA-Erholungsheim in Ückeritz war er für die Kultur zuständig. Dann kam die Wende und das Ferienheim ging am 2. Oktober 1990 von der NVA an die damalige Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, heute Rentenversicherung Bund, als Reha-Klinik. Es war die erste Reha-Einrichtung in den neuen Bundesländern.

Hans-Erwin Glanz durfte bleiben und bekam den Auftrag, schnellstens einen Stellenplan auszuarbeiten. „Eine Herausforderung, denn zu DDR-Zeiten war immer der Wasserkopf groß und die Basis schmal“, erinnert er sich. Er bestand die Bewährungsprobe – am 15. Januar 1991 kamen die ersten Patienten aus Ost und West zur Reha nach Ückeritz. „Das war spannend zu sehen, wie beiden Seiten miteinander umgingen. Man wusste wenig voneinander. Es einte sie aber alle das gleiche Schicksal, ihre Erkrankung“, sagt Glanz.

Zwei Jahre Reha im Hotel

Noch im Frühjahr 1991 ließ der Kaufmännische Direktor für 7,5 Millionen D-Mark die gesamte Küche erneuern. 1993 dann das Überlebenstraining: „Wir zogen für zwei Jahre bis 1995 ins Hotel Baltic in Zinnowitz, denn unsere Ostseeblick-Klinik wurde komplett um- und neugebaut.“ Machen ließen ihn die BfA-Chefs auch, als er 2006 den Usedomer Reha-Verbund gründete. Seitdem gibt es jährliche Gesundheits- und Hygienetage gemeinsam mit acht Kliniken, dem Kreiskrankenhaus Wolgast, dem Eigenbetrieb der Kaiserbäder und der UTG.

Heute arbeiten 124 Mitarbeiter in der Ostseeblick-Klinik mit ihren 193 Einzelzimmern. Knapp 3000 Patienten pro Jahr kommen nach Ückeritz zur Reha. Schwerpunktmäßig werden gynäkologisch-onkologische Erkrankungen behandelt. 2020 kommen psychosomatische Erkrankungen dazu“, sagt Dr. Reno Basner, neuer Kaufmännischer Direktor und Nachfolger von Erwin Glanz.

Hans-Erwin Glanz war 37 Jahre mit diesem Haus in Ückeritz verbunden, davon 29 Jahre als Kaufmännischer Direktor der Reha-Klinik Ostseeblick. Quelle: Cornelia Meerkatz

Ihm ist schon schwummrig, „denn die Fußstapfen, in die ich trete, sind schon gewaltig“, meint er. Basner will deshalb an vielen bewährten Dingen einschließlich des Blumengrußes zum Frauentag festhalten. Mit einer Einschränkung: „Ich werde nicht wie Erwin Glanz schon morgens kurz nach 7 Uhr hier aufkreuzen“, meint er lachend.

Dicke Spende für Kinderkrebsverein

Ab 1. November wird auch Hans-Erwin Glanz nicht mehr morgens so früh loslegen. Zu Tun hat er gut: Er ist Mitglied der Ückeritzer Gemeindevertretung und leitet den Sozialausschuss, er treibt Sport und besitzt neuerdings ein Trike. Und er will viel lesen ... Vor allem aber will er Gutes tun: Aus diesem Grund bat er seine Gäste und die Mitarbeiter, statt Blumen und Geschenke zum Abschied für den Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder in Greifswald zu spenden. 1905 Euro kamen zusammen. Vereinsvorsitzende Dagmar Riske ist glücklich: „Das Geld verwenden wir für den Ausbau unseres Ferienhauses auf dem Darß“, betont sie.

Von Cornelia Meerkatz