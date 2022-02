Rehkitz steckt in Wolgaster Brunnen fest

Wolgast

Es war Sonntagnachmittag und eigentlich sollte es ein entspannter Spaziergang durch die Wolgaster Anlagen werden. Doch dann hörten Justin Hauschild und seine Freundin Gina Buchholz plötzlich in einiger Entfernung ein panisches Quieken. „Ich konnte dieses Geräusch nicht zuordnen und bin deshalb gucken gegangen“, schildert der junge Mann.

Die Klagelaute rührten vom Grundstück des ehemaligen Obdachlosenheims hinter dem gleichsam verfallenen Belvedere-Schlösschen her. Justin Hauschild zwängte sich durch ein Loch im Zaun und kam schließlich zu einem offenen Brunnen. „Tief da unten steckte ein junges Reh fest, das so verzweifelt quiekte. Es war dort reingefallen und kam nicht mehr raus.“ Beim genauen Hinsehen stellte der Wolgaster fest, dass das Rehkitz nicht allein war. Ein totes Reh lag daneben. „Erst stand das Kitz neben dem Kadaver, der schon gar kein Fell mehr hatte. Dann legte es sich darauf und später lief es im Kreis um das tote Tier herum.“

Auf dem Schacht fehlte die Abdeckung

Schnell informierte Justin Hauschild mit dem Handy die Polizei, die wenig später auf dem Gelände eintraf und ihrerseits die Wolgaster Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzleitstelle rief zudem den Verein Tierrettung Greifswald zu Hilfe. Per Leiter bargen die Feuerwehrleute das verängstigte Kitz aus seiner misslichen Lage, aus der es kein Entrinnen gegeben hätte. Und auch das tote Alttier wurde aus dem Schacht geholt, der anschließend mit einem Deckel verschlossen wurde, der offensichtlich schon lange Zeit achtlos neben der Brunnenöffnung gelegen hatte.

„Das Rehkitz war unterkühlt und dehydriert, aber sonst unverletzt“, berichtet Klaus Kraft vom Verein Tierrettung Greifswald, der in Medow bei Anklam seinen Stützpunkt hat. „Ich habe das Kitz in unserem Auto mit einer speziellen Decke aufgewärmt. Außerdem hat es von mir kleine Infusionen mit Glukose und Natriumchlorid erhalten, so dass es schnell wieder fit war.“

Jagdpächter Torsten Keller vermutet, dass es sich bei dem verendeten älteren Reh um das Muttertier handelte. Es sei möglich, dass der Nachwuchs immer wieder zu dem Brunnen gelaufen sei, um nach seiner Mutter zu sehen, und schließlich selbst in den Abgrund gestürzt sei. Nur einen Steinwurf weiter befindet sich ein weiterer tiefer Brunnen, der ebenfalls unzureichend gesichert ist, so dass auch dort Absturzgefahr besteht.

Rehe in den Wolgaster Anlagen sind keine Seltenheit, meint Torsten Keller. Im Gegenteil: Nach der Wende, als der Park kaum noch genutzt wurde, zog das naturnahe Areal verstärkt Wildtiere an. Diese fühlten sich durch Aktivitäten und Spaziergänger zunehmend gestört. In jüngerer Zeit sei es mehrfach zu tragischen Unfällen gekommen. „2021 wurde am Hauptbahnhof ein Rehkitz gefunden, dem von der Bahn beide Vorderläufe abgefahren worden waren“, erzählt Tiernotfallsanitäter Kraft. „Und ich“, so ergänzt Jagdpächter Keller, „habe vor nicht allzu langer Zeit am Ende der Neustadt beobachtet, wie ein Zug wie in einem Tunnel drei Rehe vor sich her trieb, die sich irgendwann voller Panik an den Zaun drängten, um nicht unter die Räder zu kommen. Mein Vorschlag, dort für solche Fälle eine Art Fluchttür einzubauen, wurde leider abgelehnt.“

Im vergangenen Jahr 1636 Einsätze gezählt

Die Tierretter aus Medow, die seit Mai 2018 im Landkreis Vorpommern-Greifswald ehrenamtlich auf Achse sind, haben in der relativ kurzen Zeit schon Beachtliches geleistet. „Im vorigen Jahr hatten wir 1636 Einsätze, im Jahr davor 1214“, konstatiert Klaus Kraft. Der 53-Jährige ist hauptamtlich beim Verein angestellt, hat seit dem 1. Februar einen festen Mitarbeiter und freut sich, dass der Landkreis den Verein inzwischen finanziell unterstützt. „In den meisten Fällen handelt es sich um hilfebedürftige Wildtiere, die bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Dann informieren wir jedes Mal die jeweiligen Jagdpächter, die die Tiere erlösen, denen nicht mehr geholfen werden kann. Häufig hängen auch Rehe in Zäunen fest, wie dies schon mehrmals auch in Wolgast der Fall war, oder sind in Gebäuden oder eingezäunten Bereichen gefangen.“

Das Leben als Tierretter – der Verein hat unter anderem 18 ehrenamtliche Einsatzfahrer in seinen Reihen – birgt täglich neue Abenteuer. „Am Sonntag zum Beispiel wurden wir zu einem Schwan gerufen, der mit einem gebrochenen Bein in Mesekenhagen auf der Fahrbahn saß“, erzählt Klaus Kraft. „Ihn bringen wir in den Tierpark.“ Ein außergewöhnlicher Einsatz führte die Retter einmal nach Greifswald, wo ein Skorpion herrenlos durch die Stadt krabbelte. Mittels Greifzange beförderten die Fachleute den gefährlichen Ausreißer in einen ausbruchsicheren Transportbehälter.

Das junge Reh aus Wolgast hat die Tortur im dunklen Brunnen und die Rettungsaktion ebenfalls heil überstanden. „Montagfrüh um 4 Uhr“, so informiert Klaus Kraft, „habe ich das Kitz bei Medow wieder ausgewildert.“

