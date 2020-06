Reißt ein Wolf Schafe auf dem Gnitz?

Neuendorf/Krummin

Axel Schwenn ist um Sorge um seine Schafherden. Immer wieder kommt es vor, dass nachts mehrere seiner Tiere gerissen werden. Nachdem Mitte März in Neuendorf 14 Schafe zu Tode kamen (die OZ berichtete), kam es im Mai zu drei weiteren Attacken. „In der Nacht zum 21. Mai wurden auf dem Deich zwischen dem Görmitz und Netzelkow neun Schafe gerissen beziehungsweise krank gebissen“, erzählt der Neuendorfer.

Weitere drei tote Schafe habe er am Morgen des 22. Mai auf dem Deich in Neuendorf vor dem Mell-Pumphaus gefunden. Und zwei Risse registrierte Schwenn in der Nacht zum 26. Mai auf dem Deich nahe Krummin.

Manche Schafe wurden getötet, aber anschließend kaum angefressen. Quelle: privat

„In den meisten Fällen werden die Tiere nur durch einen Kopfbiss getötet und dann liegen gelassen“, berichtet der Schäfer. „Dass sie aufgefressen werden, ist eher selten.“ Schwenn geht dennoch davon aus, dass diese Verluste auf das Konto eines Wolfes gehen. Er verweist auf ein im März am Plattenweg zwischen Mölschow und Karlshagen entstandenes Video, das einen Wolf zeige.

Wolf auf Usedom Im Monat März war während der Nacht ein Wolf an der Plattenstraße zwischen Mölschow und Karlshagen gefilmt worden. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein eindeutiger Beweis für Schwenns Vermutung fehlt jedoch bisher. Gespannt wartet der 43-Jährige auf die Auswertung von Tupferproben, die eine Rissgutachterin nach den jüngsten Vorfällen vor Ort genommen hat. „Die genetische Untersuchung der Proben erfolgt momentan im Senckenberg-Institut in Gelnhausen“, teilte auf Nachfrage die Gutachterin mit, die anonym bleiben möchte. Sie hoffe, dass die Proben verwertbare DNA enthalten, die Klarheit bringen, wer oder was die Schafe attackiert hat.

Sollte ein Wolf der Verursacher sein, ließe gutes Probematerial möglicherweise auf das konkrete Individuum schließen. „Auf jeden Fall“, so die Expertin, „ließen sich anhand der vorhandenen DNA-Datenbank Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen bekannten Wölfen klären.“

Analyse der Proben dauert bis zu sechs Wochen

„Die genetische Untersuchung der Proben dauert in der Regel vier bis sechs Wochen“, teilt Jens Geißler vom Wolfsmanagement in MV mit. Bei Geißler, der die Schadenshotline und die zentrale Meldestelle für Rissvorfälle betreut, liefen auch Axel Schwenns Informationen über die jüngsten Risse auf Usedom auf. „Dass es auf der Insel Usedom Wölfe gibt, hat sich inzwischen offiziell bestätigt“, unterstreicht Geißler. „Die Insel Usedom ist Wolfsgebiet.“

In seltenen Fällen kommt es vor, dass getötete Tiere auch aufgefressen werden. Quelle: privat

Schäfer Schwenn, der insgesamt 500 Schafe im Bestand hat, hofft unterdessen, dass er vom Land MV für seine Tierverluste entschädigt wird. „Eine Voraussetzung ist jedoch, dass ich meine Schafe vierseitig einzäune, um sie vor dem Wolf zu schützen, was aber in meinem Fall gar nicht möglich ist“, sagt der Insulaner. Denn: „In Absprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund beweiden meine Schafherden insbesondere die Hochwasserschutzdeiche in der Region. Diese sind sehr schmal, sodass die Zäune extrem lang ausfallen würden.“ Bisher dienen Gräben und der Schilfgürtel als natürliche Barrieren, um die Schafe in der Koppel zu halten.

Komplett geschlossene Umzäunung notwendig

„Außerdem“, so macht Schwenn deutlich, „müsste ich für den Kauf der Zäune finanziell in Vorleistung gehen. Das kann ich mir finanziell nicht leisten.“ Das Schweriner Landwirtschaftsministerium bestätigt gegenüber OZ die Aussage des Schäfers. Gemäß der „Förderrichtlinie Wolf“ sei „das Vorhandensein eines Grundschutzes, welcher eine komplett geschlossene Zäunung einschließt“ die „Voraussetzung für Ausgleichszahlungen von bis zu 100 Prozent (Zuwendungen zur Minderung wirtschaftlicher Belastungen durch den Wolf)“, so Ministeriumssprecher Claus Tantzen.

Bei Schaf- und Ziegenhaltungen werden laut Tantzen über den Grundschutz hinausgehende und allseitig geschlossene, stromführende Zäune mit einer Höhe von bis zu 120 Zentimetern empfohlen. Der Abstand zum Boden sowie auch der Abstand zwischen den stromführenden Litzen solle maximal 20 Zentimeter betragen. Zudem seien eine Gatterwildhaltung und die Option eines Untergrabschutzes zu prüfen. Mit Blick auf Axel Schwenns konkrete Haltungsbedingungen auf den Deichen empfiehlt das Ministerium eine Einzelfallprüfung. „Dazu besteht die Möglichkeit der Beratung durch Nutztierhalter-Berater oder die Bewilligungsbehörde“, so Tantzen.

Von Tom Schröter