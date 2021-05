Swinemünde

Swinemünde ist Guinness-Rekordhalter! Während der Feier zum Flaggentag (2. Mai) wurde die größte Nationalflagge Polens auf dem fast 70 Meter hohen Leuchtturm der Stadt gehisst. Stolze 640 Quadratmeter Weiß-Rot wehten am Turm. Die Fahne toppte damit sogar die Fläche eines Basketballplatzes.

„Ich bestätige den Rekord für die größte wehende Nationalflagge in Polen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Das Zertifikat bleibt in Swinemünde, bis jemand anderes das Ergebnis übertrifft“, verkündete Klaudia Malesińska vom polnischen Guinness-Büro die von Erfolg gekrönte Aktion. Sie wurde auf Grund der Pandemie live im Internet übertragen.

Angestachelt von den Griechen

Die polnische Flagge wird seit acht Jahren am Flaggentag am Swinemünder Leuchtturm gehisst. Die von einem Militärorchester begleitete Aktion findet bei Einwohnern und Touristen großen Anklang. Zudem wird am Flaggentag auch ein Lauf zur Spitze des Leuchtturms organisiert. In diesem Jahr wurde erstmals beschlossen, ein offizielles Guinness-Rekordzertifikat zu erhalten.

Warum? Alles wegen der Griechen. Sie mobilisierten die Einwohner von Swinemünde, die riesige Flagge zu nähen und sie am Leuchtturm zu hissen. Nach den Feierlichkeiten im vergangenen Jahr riefen die Griechen vom Verband der Liebhaber der Leuchttürme an und sagten, dass sie es sind, die die größte Nationalflagge aufsetzen.

Aus Platzgründen: Nähen in der Sporthalle

Die Swinemünder fassten den Entschluss, die Griechen zu toppen. Dafür wurde im Schneideratelier von Ewa Nowakowska die Rekordjagd gestartet. Die Näherin brauchte mehrere Dutzend Stunden für die Flagge, deren Endfertigung der Größe wegen in einer Sporthalle erfolgte. Die größte Herausforderung bestand darin, die Flagge am Leuchtturm zu hissen, schließlich wog sie mehr als 100 Kilogramm. Doch das Wetter spielte mit, es war fast windstill. Ein Dutzend Alpinisten vollendete die Rekordjagd.

Der Anblick nach dem Entfalten der Flagge war außergewöhnlich und imposant. Sie war aus einer Entfernung von mehreren Kilometern zu sehen. Kommentar von Piotr Piwowarczyk, Vorsitzender der Swinemünder Tourismusorganisation: „So, liebe Griechen. Der Rekord gehört nun zu Polen!“.

Von Radek Jagielski