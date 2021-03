Wolgast/Insel Usedom

Die Corona-Pandemie kann die Hilfsbereitschaft der Bewohner auf Usedom, in Wolgast und Umgebung nicht ausbremsen. Im Gegenteil: Die unter dem Dach des Vereins Hoffnungsträger Ost im vergangenen November gestartete Weihnachtspäckchenaktion für sozial schwache Kinder und Familien in Moldawien und in der Ukraine fand noch nie so viele Unterstützer.

„Insgesamt wurden in unseren Annahmestellen in Ahlbeck, Zinnowitz und Wolgast 525 Päckchen abgegeben, so viele wie nie zuvor“, berichtet die Wolgasterin Birgit Grundig begeistert, die seit vielen Jahren die von Christen aus Deutschland und der Schweiz initiierte Hilfsaktion unterstützt. „Allen fleißigen Helfern gebührt ein genauso riesiges Dankeschön. Es kamen außerdem sogar noch 2650 Euro an Spendengeldern zusammen, wie wir den Überbringern mitgeben konnten.“

Hunderte Einheimische packten mit an

Insgesamt gingen zu Jahresbeginn 11 092 Geschenkesendungen nach Osteuropa auf die Reise. Während der Verein Hoffnungsträger Ost sonst einen zehnköpfigen deutsch-schweizerischen Hilfstrupp in die Ukraine entsandte, musste angesichts der Corona-Einschränkungen diesmal umdisponiert werden. Lediglich zwei Vertreter des Vereins konnten die Übergabe begleiten. „Was uns andererseits besonders freut, ist die Tatsache, dass trotz der schwierigen Umstände Hunderte einheimische Mitarbeiter geholfen haben, die Päckchen zu den Empfängern zu bringen“, berichtet Birgit Grundig, die mehrfach selbst die Transporte begleitet hat.

Viele Einheimische halfen beim Transport und der Übergabe der Geschenkesendungen. Quelle: privat

Auch die Übergabe gestaltete sich anders als in den Vorjahren. Auf gesellige Veranstaltungen und Gottesdienste musste wegen der Ansteckungsgefahr verzichtet werden. Stattdessen steuerten die voll beladenen Lkw nach und nach einzelne Ortschaften im Gebiet um Lugansk an, wo die Päckchen persönlich an der Haustür abgegeben wurden. Vielfach wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und das Evangelium weitergesagt, um Armut, Kriegsgefahr und Krankheit zum Trotz die hoffnungsvolle Botschaft der Bibel zu vermitteln. Die in der Ostukraine eingesetzten Transporter machten unter anderem in den Orten Galizinowka, Gorsk und Kamuschiwak Station.

Auch Kleidung und Schuhe wurden verteilt

Birgit Grundig, die zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/Usedom gehört, steht mit den Akteuren in enger Verbindung. „Die Dankbarkeit und Freude der Empfänger waren unbeschreiblich“, sagt sie. „Viele Kinder hätten ohne die Hilfssendungen gar nichts zu Weihnachten bekommen. Auch Kleidung und Schuhe wurden an bedürftige Familien verteilt.“

Angesichts von Corona musste die Übergabe der Weihnachtspäckchen diesmal zumeist an der Haustür erfolgen. Quelle: privat

Die persönlichen Eindrücke, mit denen die Helfer von ihrem Einsatz zurückkamen, sitzen noch lange tief. „Die sechsjährige Ulyana“, so wurde ihnen geschildert, „mag besonders den Stofftierhund und nimmt ihn sogar mit zur Schule. Auch über die Schokolade und die anderen Süßigkeiten ist sie glücklich.“ Marianna (12) und Pavel (7) danken für die Gaben und teilen mit: „Es ist toll, dass es Menschen auf der Erde gibt, die uns mit Geschenken überraschen. Danke, dass Ihr an uns denkt, danke für Eure Mühe! Das ist wahnsinnig wertvoll und bedeutet uns sehr viel.“

Von Tom Schröter