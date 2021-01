Rekord in Lassan: Kita ist trotz Lockdown zu fast 70 Prozent ausgelastet

Insel Usedom/Wolgast/Lassan

Es ist unübersehbar: Reichlich Gewusel herrscht in den Gruppenräumen den Kindertagesstätten auf Usedom, in Wolgast und im Umland. Wie überall in MV werden auch hier wieder deutlich mehr Mädchen und Jungen betreut als noch in der Vorwoche. Die Träger der Einrichtungen bestätigten das unisono.

Aber: Die Träger der verschiedenen Kitas betonen auch, dass es sehr viele verständnisvolle Eltern gibt, die versuchen, die Kinder zu Hause zu betreuen. Und dass sich Eltern, die beide jetzt voll arbeiten und das Kind in die Kita bringen, kein schlechtes Gewissen haben müssen. Ihre Sprösslinge werden genauso liebevoll betreut wie immer. „Wir beachten allerdings noch mehr als schon in den vergangenen Wochen die Einhaltung aller Hygieneregeln und sind überall sehr vorsichtig“, sagt Sebastian Schulze, Sprecher der Volkssolidarität Nordost mit Sitz in Anklam.

Übergabe der Kinder findet im Eingang statt

Die Volkssolidarität hat auf Usedom vier Kitas. Weitere Einrichtungen befinden sich in Greifswald und dem Umland der Hansestadt. In der Heringsdorfer Kita „Ostseeknirpse“ ist in dieser Woche die Auslastung von knapp unter 20 auf über 35 Prozent gestiegen. Für die kommende Woche kommen noch ein paar Prozent hinzu. „Wegen der gestiegenen Betreuungszahlen findet hygienebedingt inzwischen die Abgabe der Kinder in der Kita nur noch am Eingang statt“, so Schulze.

In der Kita „Ahlbecker Gören“ ist genau ein Drittel aller Kinder da. Die Kitaleiterin betonte, wie hilfsbereit die Eltern sind: Trotz größter Anstrengungen sind sie sehr bemüht, die Kinder zu Hause zu betreuen. In der Einrichtung gab es vor einiger Zeit bereits einen Coronafall und die Kita musste 14 Tage geschlossen werden. „Seitdem herrscht noch mehr Vorsicht“, sagt Schulze. Auch in der Kita „Dat Görenhus“ in der Stadt Usedom ist ebenfalls ein Drittel aller Kinder vor Ort. Im Hort ist dagegen kaum jemand.

Verständnis für berufstätige Eltern

Die Ückeritzer Einrichtung „Dei lütten Waldgeister“ ist seit dieser Woche zur Hälfte ausgelastet. „Bemerkenswert ist, dass von 22 Hortkindern nur eines betreut werden muss“, resümiert der Sprecher der Volkssolidarität. Ebenfalls 50 Prozent Auslastung meldet die Greifswalder Uni-Kita. Das ist ein Anstieg gegenüber der Vorwoche um 20 Prozent. „Aber im Klinikum wird jetzt jede helfende Hand gebraucht, da ist der Anstieg verständlich“, erklärt Schulze.

Bei allen Kitas sei nach seinen Worten zu erkennen, wie verständnisvoll die Eltern mit der schwierigen Situation umgehen. Es herrsche ein guter Austausch zwischen den Leiterinnen der Einrichtungen und den Familien. „Dafür möchten wir als Volkssolidarität Nordost Danke sagen.“

Knapp 45 Prozent beträgt die Gesamtauslastung in den Kindertagesstätten des Deutschen Rotes Kreuzes. Das DRK betreibt Einrichtungen in Wolgast, Greifswald und Bansin auf Usedom. In der Wolgaster Kita „ Anne Frank“ werden normalerweise 214 Mädchen und Jungen betreut. Gegenwärtig sind es 70. In der Bansiner Einrichtung „Waldzwerge“ sind von 114 Kindern 50 anwesend. Und in der Greifswalder Puschkin-Kita sind von 176 Knirpsen 106 anwesend. „Von möglichen 507 sind also 226 Kinder in der Betreuung. Damit kommen wir gut zurecht“, erklärt DRK-Sprecherin Franziska Krause.

Trotz Elternzeit werden Kinder in Kita gebracht

Eine Rekordauslastung meldet der Kitaträger Institut Lernen und Leben (ILL): „Während Zinnowitz und Wolgast noch recht moderat ausgelastet sind, also ungefähr zur Hälfte, wurden in der Kita „Kokopelli“ in Lassan am Montag bereits wieder über 67 Prozent der Kinder betreut“, sagt eine Sprecherin.

Sie kritisiert: „Derzeit besuchen auch Kinder von Eltern in Elternzeit die Einrichtung.“ Nach aktueller Sachlage stehe ihnen das frei, aber eine Kinderbetreuung könnte auch anders als über die Kita gelöst werden. ILL wünscht sich deshalb konkretere Vorgaben von der Politik: „Wir glauben, dass ein unbürokratischer Nachweis der Berufstätigkeit beziehungsweise die Einschätzung des Jugendamtes, dass eine Kindeswohlgefährdung droht, sowohl unserer täglichen Arbeit helfen würde als auch Eltern bei der Entscheidungsfindung, ob die Kinderbetreuung nicht besser in Eigenregie vorgenommen werden kann.“

Der Verein betont aber auch: „Es ist überaus wichtig, dass Eltern aus Berufsgruppen, die der Gemeinschaft aktiv dabei helfen, die aktuelle Pandemie zu überwinden, ihre Kinder in unseren Einrichtungen gut betreut wissen. Eltern, die in diesen Berufen arbeiten, brauchen absolut kein schlechtes Gewissen haben, dass sie ihre Kinder in unsere Einrichtungen zur Betreuung geben.“

Kita fordert Arbeitsnachweis von Eltern

Ähnlich sieht es Ariane Koenze, die Leiterin der Kita „Kleine Weltentdecker“ des CJD. In Zinnowitz fehlen aktuell nur fünf von 24 Kindern, in Trassenheide 23 von 42 Kindergartenkindern und vier von 15 Krippenkindern. „Wir sprechen die Eltern, die in Elternzeit sind an, ihre Kinder möglichst nicht zu uns zu bringen.“ Sie bittet auch um einen Arbeitsnachweis: „Die Eltern sollen uns bestätigen, dass sie aus beruflichen oder familiären Gründen nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu betreuen.“ Der Grund dafür: „Ich möchte gern die Kollegen schützen, denn auch die älteren mit Vorerkrankungen sind jeden Tag für die Kinder da.“

