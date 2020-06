Zinnowitz

„Die Promenade entlang flanieren, Wassertreten in der Ostsee, und mich als Feriengast verwöhnen lassen – das hält mich fit.“ Jürgen Blaskow (77) aus Cottbus kommt seit 1967 Jahr für Jahr auf die Insel Usedom; und das mit wachsender Begeisterung. Nach einem kurzen Gastspiel in Zempin ist Familie Carnin in der Zinnowitzer Kirchstraße charmanter Gastgeber für den gelernten Operationshelfer aus der Niederlausitz. „Ich bin hier aufgenommen worden wie in einer Familie“, beschreibt der Senior die Verbundenheit; einst zu Oma Hedwig, heutzutage zu Olaf Carnin und dessen Tochter Ricarda, deren Patenonkel Blaskow zur Taufe im Jahr 2009 sogar geworden ist.

Am Donnerstag gab es anlässlich seines 50. Urlaubsaufenthaltes Blumen und Präsente von Bürgermeister und Kurdirektor. „Das ist aber eine Überraschung“, freute sich der Cottbuser über die Aufmerksamkeit. Für ihn ist Zinnowitz die zweite Heimat. Hier kennt er inzwischen viele Leute, ist gern mit dem Fahrrad unterwegs und könnte am Seglerhafen „stundenlang sitzen und in die untergehende Sonne schauen“. Den Strandkorb leihe er jedes Jahr bei Familie Krüger am Strandaufgang 8 i aus. Das Essen schmeckt ihm am besten in der „Kombüse 3“, und in der Bibliothek deckt er sich mit reichlich Lesestoff ein. Da würden dreieinhalb Wochen Erholung wie im Fluge vergehen.

Jürgen Blaskow mag die Halbinsel Gnitz, weiß vom alten Zinnowitzer Kulturhaus aus eigenem Erleben Geschichten zu erzählen und kehrt gern im „Inselhof“ ein. Die Kaiserbäder mögen schön sein, doch Zinnowitz und seine Umgebung seien für ihn „einfach einmalig“, weil nicht so städtisch. Wenn er weiterhin gesund bleibt, komme er auch 2021 und in den Folgejahren wieder. Wenn’s geht, ohne die Irritationen wegen der Corona-Pandemie.

Von Steffen Adler