Rekordverdächtiger Greif hält Wacht in Groß Ernsthof

Groß Ernsthof/Hollendorf

Wer das Unterdorf von Groß Ernsthof durchfährt, reibt sich bei diesem Anblick die Augen: Ein riesiger Seeadler hat es sich hier am Wegesrand am Hof der Familie Sandhop gemütlich gemacht. Auf einem Ansitz hockend, späht der Holzgreif in majestätischer Pose zur Netzebander Heide hinüber und heimst dabei seinerseits die neugierigen Blicke vorbeiziehender Radfahrer und Wanderer ein.

Dies ist die größte Skulptur, die der Holzbildhauer Jörg Duschek aus dem nahen Hollendorf bisher geschaffen hat. „Und ich bin mir sicher, dass dies sogar der größte hölzerne Seeadler überhaupt ist“, erklärt der Künstler, der drei Tage benötigte, um den imposanten Greifvogel, der vom Hakenschnabel bis zur Schwanzspitze etwa zweieinhalb Meter misst, in die gewünschte Form zu bringen.

Anzeige

30 Meter hohe Pappel lieferte den Rohling

Als Ausgangsmaterial diente Duschek der Stamm einer rund 30 Meter hohen Pappel, die Mathias Sandhops Großvater und Hofgründer vor gut 80 Jahren an der Toreinfahrt gepflanzt hatte. „Der Baum musste aus Sicherheitsgründen abgenommen werden – dabei kam mir die Idee mit dem Seeadler, der ja wunderbar in unsere Landschaft passt“, erzählt Sandhop.

Weitere OZ+ Artikel

Der Hollendorfer Holzbildhauer Jörg Duschek (mit Motorsäge) vor seiner bislang größten Skulptur. Auftraggeber Mathias Sandhop (r.) und Enkelin Jasmin aus Groß Ernsthof sind begeistert. Quelle: Tom Schröter

Zunächst rüstete Künstler Duschek den gewaltigen Stamm ein, um ihn anschließend mit zehn unterschiedlich großen Motorsägen zu bearbeiten. Auf ein Modell oder eine Zeichnung verzichtete der Hollendorfer dabei üblicherweise. „Die Skulptur entsteht zuerst einmal in meinem Kopf, wobei die jeweilige Form des Holzes zu beachten ist“, erläutert Jörg Duschek. In diesem speziellen Fall war die Pappel etwas windschief gewachsen, was – wenn man genau hinschaut – der Künstler jedoch geschickt zu kaschieren wusste. Am Ende konservierte Sandhop den Vogel mit Xyladecor Holzschutzlasur, damit dieser möglichst lange erhalten bleibt.

Auch Ehefrau freut sich: Alle staunen über Hektor

Während des Entstehungsprozesses will jeder Schnitt zuvor wohl überlegt sein. „Denn das Holz, das einmal weg ist, ist für immer weg“, verdeutlicht der Mann mit der Motorsäge. „Hektor“, wie der Seeadler schon vor seiner Fertigstellung getauft wurde, ist Duschek gut gelungen. Sogar Mathias Sandhops Ehefrau Jana, die das Kunstprojekt anfangs eher mit Skepsis betrachtet hatte, ist im Nachhinein begeistert. „Erst war ich dagegen, aber jetzt finde ich ihn ganz schick“, verkündet Jana Sandhop, die sich freut, wenn Einheimische und Gäste staunend vor „Hektor“ stehen bleiben. Und der Dalmatiner Charlie, der jeden Besucher mit lautem Gebell am Hof empfängt, muss sich mit der hölzernen stillen Konkurrenz auf dem erhöhten Wachtposten halt abfinden.

Jörg Duscheks Kunstwerke sind übrigens deutschlandweit anzutreffen. Sogar für Auftraggeber aus Bayern hat der hauptberuflich als Bildhauer tätige Spezialist aus Hollendorf schon seine Motorsägen angeworfen, um Holzrohlinge in sehenswerte Kunstwerke zu verwandeln. Neben Tierplastiken gehören auch Reliefs, Grabsteine, Schriften, Sitzmöbel, Tische und Gartenbänke zu seinen Auftragswerken.

„Das Ziel meiner Kunst ist es, einfach eine gute Stimmung zu erzeugen“, lautet das Credo des Künstlers, der es darüber hinaus versteht, auch andere mit seiner Leidenschaft anzustecken. Als Jörg Duschek zu Pfingsten im Rahmen von „Kunst:Offen“ seine Wirkungsstätte in Hollendorf Interessierten zugänglich machte, seien etwa 300 (!) Gäste gekommen, um sich vor Ort umzusehen und selbst zum Schnitzwerkzeug zu greifen.

Lesen Sie auch: Die perfekte Welle für Vineta

Und: „Es lebt sich gut, wenn die Motorsäge singt“

Von Tom Schröter