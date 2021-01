Relzow: Gartenlaube brennt in voller Ausdehnung

Relzow

Zu einem Gartenlaubenbrand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonnabendmorgen gerufen. Gegen 1.40 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Gartenlaube in Relzow gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Eine massive Gartenlaube brannte aus bisher unbekannter Ursache in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Murchin und Relzow konnte das Feuer gelöscht werden.

Die beiden Wehren waren mit insgesamt 25 Kameraden, drei Löschfahrzeugen und einem Gerätewagen im Einsatz. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Cornelia Meerkatz