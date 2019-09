Remler-Orgel aus Bauer erhält Doppelgänger

Bauer-Wehrland

Wilhelm Remler, bekannter Orgelbaumeister aus Berlin, würde sich bestimmt freuen. 1866 fertigte er die Orgel für die St.-Nikolai-Kirche in Bauer-Wehrland bei Lassan. Und jetzt, 163 Jahre später, soll das Instrument nahezu haargenau noch einmal als Nachbau entstehen. Den Auftrag dafür hat Tobias Herold von der Berliner Orgelbaufirma Karl Schuke erhalten. Für den jungen Orgelbaumeister ist dies eine bisher einzigartige Herausforderung.

In dieser Woche nahm Herold in St. Nikolai genau Maß. „Schon vor einem Jahr war ich in Bauer-Wehrland, um die Orgel zunächst einmal grob zu begutachten“, erzählt er. Dabei habe ich festgestellt, dass sie sich sehr gut für das Projekt eignet.“ Peinlich genau wurde das Instrument nun vermessen und die wichtigen Daten in den Computer eingegeben.

Die Remler-Orgel in Bauer-Wehrland dient als Referenzobjekt für die Rekonstruktion der Kirchenorgel in Jühnsdorf bei Berlin. Quelle: Tom Schröter

Auftraggeber für den Nachbau der Remler-Orgel ist die evangelische Kirchengemeinde Blankenfelde-Jühnsdorf am Rande von Berlin. „Auch für die Dorfkirche von Jühnsdorf hat Remler eine Orgel gebaut. Aber von dem 1870 bis 1871 angefertigten Instrument existieren heute nur noch das Gehäuse, Klaviaturen, Spieltisch mit Tontrakturen sowie die Registerzüge mit den Beschriftungen“, berichtet Herold. „Die Einbauten inklusive der Pfeifen wurden in den 1980er Jahren ausgeräumt und entsorgt.“

Meister Remler, der von 1824 bis 1896 lebte, fertigte etwa 35 Orgelneubauten an. Dass ein Exemplar im vorpommerschen Dörfchen Bauer-Wehrland die Zeit überdauert hat, fiel einem Mitglied der Jühnsdorfer Kirchengemeinde auf, das vor einiger Zeit die hiesige St.-Nikolai-Kirche besuchte. Bald war die Idee geboren, das ausgeschlachtete Instrument in Jühnsdorf wieder zu komplettieren. Nun wird das Vorhaben umgesetzt: Die Orgel aus der etwa 800 Jahre alten St.-Nikolai-Kirche – eine von lediglich drei Remler-Orgeln in Mecklenburg-Vorpommern – wird zum Referenzobjekt für die Rekonstruktion und Restaurierung ihres Jühnsdorfer Pendants.

Orgelbaumeister Tobias Herold misst die Remler-Orgel in der St.-Nikolai-Kirche in Bauer-Wehrland aus. Die Angaben benötigt er für den beabsichtigten Orgel-Nachbau für die Dorfkirche in Jühnsdorf bei Berlin. Quelle: Tom Schröter

Tobias Herold freut sich auf die Arbeit. „Es ist faszinierend, wie präzise und nachhaltig Orgelbaumeister wie Wilhelm Remler gearbeitet haben“, meint er. Die Instrumente zeichneten sich durch eine geniale Technik aus, die, wenn sie regelmäßig gewartet werde, jahrhundertelang treu und zuverlässig ihren Dienst versehe.

Die Remler-Orgel in Bauer-Wehrland war zuletzt 2009 durch den Orgelbaumeister Andreas Arnold aus Plau am See umfänglich fachmännisch aufgearbeitet und gereinigt worden. Alle 405 Pfeifen des Instruments wurden damals überholt. Verbeulte Metallpfeifen wurden ausgerundet, durch Wurmfraß entstandene Löcher in den Holzpfeifen verfüllt. Arnold widmete sich auch der in einem Extraraum unter der Empore untergebrachten Balganlage. Er imprägnierte und festigte das Holz und erneuerte stark schadhafte Lederteile.

Birgit Berge vom Förderverein zum Erhalt der Kirche St. Nikolai in Bauer-Wehrland freut sich über das ungewöhnliche Projekt. Quelle: Tom Schröter

Birgit Berge vom Förderverein zur Erhaltung der St.-Nikolai-Kirche freut sich, dass die Vorpommern bei dem Orgelnachbau den Jühnsdorfern behilflich sein können. Vertreter aus Jühnsdorf, die ebenfalls beim Auftakt des Projekts nach Bauer-Wehrland gekommen waren, wurden von ihr sogar mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Gastfreundschaft wird im Gotteshaus vis-à-vis dem Peenestrom großgeschrieben. „Es ist doch großartig: Wer unsere Remler-Orgel hören will, kann dies praktisch bald auch bei Berlin tun“, so die Vereinsvorsitzende.

Tobias Herold konnte unterdessen noch mit einer kleinen Sensation aufwarten: Als unlängst die Kugel von der Kirchturmspitze in Jühnsdorf geöffnet wurde, fand sich darin der dreiseitige bereits 1964 ausgefertigte Kostenvorschlag für den Orgelbau, handschriftlich aus der Feder von Wilhelm Remler und mit dessen Unterschrift versehen. Das Angebot betrug seinerzeit 629 Taler.

Von Tom Schröter