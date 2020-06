Trassenheide

René Bleyl bleibt an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr in Trassenheide. Am Freitagabend wurde der Wehrführer in seinem Amt für die nächsten sechs Jahre bestätigt. Zur Wahl hatte sich auch Martin Müller gestellt. Auf Bleyl fielen von 31 anwesenden Kameraden 25 Stimmen. „Schade, dass Martin nach der Wahlniederlage seinen Austritt aus der Feuerwehr bekannt gegeben hat“, sagt René Bleyl, der inzwischen seit 18 Jahren die Wehrführung innehat.

Bestätigt wurden am Abend auch Jörg Harold Ehresmann als Atemschutzgerätewart und Martina Zornow als Schriftführerin, die sich bei der Wahl knapp gegen Nicole Pawelzik durchgesetzt hatte. 31 aktive Kameraden gibt es gegenwärtig in der Wehr, die in diesem Jahr laut Bleyl auf eine Sommerpause verzichten will. Somit wird es auch im Juli und August Dienstabende an jedem Freitag geben. „75 Prozent der Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen“, so der Wehrführer, der auch Grund zur Freude in der eigenen Familie hatte. Seine Schwester Jessica Bleyl wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert.

Der Anbau des Gerätehauses ist inzwischen fertig, so Bleyl. Die nächste größere Anschaffung sollte ein Tragkraftspritzenfahrzeug sein. „Unser Fahrzeug ist mittlerweile 22 Jahre alt“, so der Wehrführer.

Von Henrik Nitzsche