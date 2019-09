René Börrnert verlässt Wolgaster Jugendhaus

Wolgast

Das Kreisdiakonische Werk Greifswald-Ostvorpommern muss die Leitung des Wolgaster Jugendhauses „ Peenebunker“ neu besetzen. Der bisherige Leiter Dr. René Börrnert verlässt die Einrichtung am Paschenberg und geht auf eigenen Wunsch beruflich künftig andere Wege. Am 20. September ist sein letzter Arbeitstag. Eine offizielle Verabschiedung wird es nicht geben. Stattdessen hat Börrnert sich entschieden, persönlich einige Menschen einzuladen, die es mit der Arbeit des Jugendhauses in den vergangenen 13 Jahren gut gemeint haben.

Die Leitung des Jugendtreffs soll aus den Reihen des Kreisdiakonischen Werkes neu besetzt werden, kündigt dessen Geschäftsführer Jörg Raddatz an. „Es gibt bereits dafür zwei in Frage kommende Personen, zwischen denen wir uns zu entscheiden haben“, so Raddatz.

René Börrnert leitete den „ Peenebunker“ seit dem 1. Mai 2006. Der damals 34-Jährige trat die Nachfolge von Uwe Marzilger an. „Wir stellen hohe Erwartungen an den neuen Leiter“, verkündete seinerzeit Wolgasts Kulturamtsleiterin Gisela Kretschmer. „Wir wollen ein Modellprojekt entwickeln, das bundesweit Anklang findet und unser Jugendhaus stärker in den öffentlichen Blickpunkt rückt.“

Der „ Peenebunker“, der sich seit dem 1. Januar 2012 in Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werkes befindet, ist ein Anziehungspunkt für viele Kinder und Jugendliche. In dem Treffpunkt kann zum Beispiel Billard und Tischkicker gespielt werden. Kreative Geister haben die Möglichkeit, sich beim Malen auszuprobieren. Es gibt eine hauseigene Bar und Gelegenheit, sich gemeinschaftlich vom Schulalltag zu erholen. Gern Gebrauch gemacht wird auch von der Musik- und Soundwerkstatt, in der junge Talente unter fachlicher Betreuung mit dem Schlagzeug- und Gitarrenspiel Freundschaft schließen.

Auch kümmerte sich das Jugendhaus-Team regelmäßig in den Ferien um die junge Generation und organisierte vielfältige Aktivitäten.

Von Tom Schröter