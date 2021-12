Renesmee, Tarjei Bo und Mads Keke: So kuriose Namen haben Babys von Greifswald bis Usedom

Insel Usedom/Wolgast

Babyglück in vielen Familien der Region: In diesem zu Ende gehenden Jahr wurden in Greifswald bisher fast 1000 Kinder geboren. Mit Stand vom 29. Dezember waren es genau 981 Geburten, die erfasst worden sind. Darunter waren die Jungen leicht im Vorteil, denn es wurden 502 Babys mit männlichem Geschlecht und 479 Mädchen geboren.

Auch in der Ameos Klinik in Anklam wurden dutzende neue Erdenbürger willkommen geheißen. Als besonders geburtenfreudig erwiesen sich dabei die Monate Mai und Juni, wo wöchentlich in Greifswald und Anklam zusammen zwischen 20 und 35 Babys geboren wurden. 66 Neugeborene wurden bis zum 29. Dezember auf der Insel Usedom im Süd-Amt registriert, 46 waren es im Nordamt.

Doppel- und Dreifachnamen sind in

Schon Monate vor der Geburt beginnt bei den werdenden Eltern oftmals die Suche nach einem passenden Namen. Für viele junge Eltern soll der Name ihres Sprösslings etwas ganz Besonderes sein – wohlklingend, selten und dennoch leicht auszusprechend. Da werden Namensbücher bemüht, müssen Groß- und Urgroßeltern herhalten. Auch Schauspieler, Buch- und Filmhelden erfreuen sich als Namensgeber immer noch bzw. wieder großer Beliebtheit.

Zudem sind bei Doppel- und Dreifachnamen eigene Kreationen mit ganz eigenen Schreibweisen der jeweiligen Rufnamen sehr angesagt. Ein paar Beispiele gefällig? Da gibt es Ivan Benny, Darian Aurelio, Bode Milan oder Pepe-Leopold. Björn-Otto oder Mosadi Gitti sind ebenfalls Doppelnamen. Hübsch fanden Eltern für ihre Sprösslinge auch Tamme Wilhelm, Stacy Lynn, Liv Ariana oder Ida Lola.

Doch auch alte und nur selten gebräuchliche Vornamen fanden in diesem Jahr Gefallen. Ein Beispiel dafür ist der alte deutsche Rufname Kriemhild.

Emma und Arthur führen Rangliste an

Die Rangliste der in der Universitätsmedizin Greifswald geborenen Kinder führen in diesem Jahr bei den Mädchen Emma und Arthur an. Die Vornamen wurden elf bzw. neun Mal vergeben. Emma war schon im vergangenen Jahr der am häufigsten vergebene Mädchenname, bei den Jungen war es 2020 Ben. Auf den Platz der häufigsten Vornamen landen Marlene und Friedrich (jeweils neun Kinder). Sowohl acht Mal bei den Mädchen als auch acht Mal bei den Jungen wurde Charlotte und Liam sowie Mia und Noah vergeben. Mit jeweils Nennungen folgen Amelie, Fiete, Hanna, Finn und Oskar.

Übrigens weichen damit auch in diesem Jahr die in der Region vergebenen Namen etwas vom deutschlandweiten Trend ab. Dort sind die beliebtesten Rufnamen für Mädchen Emilia, Hannah, Mia, Emma, Sophia, Mila, Lina und Ella. Bei den Jungen sind es Matteo, Noah, Leon, Finn, Elias, Paul, Ben und Luca.

Sechs Vornamen für ein Mädchen

Es gab 51 Kinder, denen drei oder mehr Vornamen gegeben wurden. Dazu gehört ein Mädchen mit insgesamt sechs Vornamen. Wie lange die Kleine braucht, um alle Vornamen zu beherrschen, kann nur gemutmaßt werden. Auf alle Fälle steht fest, dass es die Eltern mit ihr besonders gut meinten.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich sind, wie in jedem Jahr, auch wieder einige außergewöhnliche Namen dabei. Dazu gehört zweifellos Renesmee. Der Name ist eine Erfindung der „Twilight”-Vampir-Roman-Autorin Stephenie Meyer. Es ist eine Kombination aus Renée und Esme und es ist anzunehmen, dass die Eltern der Kleinen große „Twilight“-Fans sind. In Deutschland wurden schon vor dem Greifswalder Baby einige Neugeborene so genannt. Übersetzt bedeutet der Name „die Wiedergeborene“, „die Geliebte“, „der Smaragd“ und „die Angesehene“.

Sänger nennt Tochter Rosenrot

Außergewöhnlich und selten ist auch der Name Mankirat. Ein in der Hansestadt geborener kleiner junge trägt diesen Namen, wobei Namensforscher von einem Unisex-Namen sprechen, da er auch für Mädchen gebräuchlich ist. Wer im Netz googelt, findet mehrere erfolgreiche Sänger mit diesem Vornamen.

Dass man bei der Namensfindung für den Nachwuchs manchmal so kreativ ist, dass sogar der Gutachter, ob der Zulässigkeit des Namens, gefragt ist, bewies in diesem Frühjahr übrigens „The BossHoss“-Sänger Alec Völkel. Seine Tochter heißt Rosenrot Malou. Mal schauen, ob demnächst vielleicht auch Schneeweißchen Alula zugelassen wird.

Geboren eine Minute vor Mitternacht

Als Beispiele für eher seltene weibliche Vornamen gelten in diesem Jahr auch Maliyah, Smilla Joleen und Cataleya Majvi. Mads Keke, Bude Milan, Kalur Kilian, Ava Hailey, Aidan Nilo, Tarjei Bo oder Chary Joline heißt auch nicht jedermann.

Einen Rekord hat auch die kleine Feline Berndt aus Wolgast aufgestellt – sie wurde am 28. Oktober in Anklam geboren, darf aber eigentlich an diesem Tag immer nur eine Minute Geburtstag feiern. Die Kleine wurde eine Minute vor Mitternacht geboren.

Doch egal, für welchen Rufnamen sich entschieden wurde – wir wünschen allen Eltern und ihrem Nachwuchs alles Gute für 2022 und allerbeste Gesundheit!

Von Cornelia Meerkatz