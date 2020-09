Rentnerin aus Breechen: „Corona hat mein Leben ärmer gemacht“

Bandelin/Weitenhagen

Es ist einer der letzten warmen Tage in diesem Sommer, als sich eine kleine Gruppe vergnügter Frauen zum Kaffeeklatsch trifft. „Das allererste Mal seit März!“, jubelt Rita Brinckmann und schaut fast ungläubig zum strahlend blauen Himmel und den Obstbäumen in ihrem grünen Garten.

Dabei war der Kalender für 2020 ursprünglich reich gefüllt, stand den schon betagten Damen eine besonders intensive Zeit bevor. „Vor 25 Jahren haben wir nämlich unseren Seniorenchor gegründet“, sagt Brinckmann und blickt mit roten Wangen jeder einzelnen Sangesfreundin ins Gesicht.

Aber die geplante Jubiläumsfeier fiel aus. Mehr noch: Sämtliche Treffen, ob Proben oder kleine Auftritte, wurden abgesagt. Die Pandemie brachte das Miteinander der agilen Damen komplett zum Erliegen. Mit einem Hauch von Bitterkeit in der Stimme sagt Ursula Dunkel plötzlich: „Corona hat mein Leben bedeutend ärmer gemacht.“

Chor hat immer Trost gespendet

Dabei hat die 84-Jährige aus Breechen trotz ihrer Gehbehinderung den Frohsinn eigentlich für sich gepachtet. Ging früher irgendwo die Post ab, war sie dabei. Kein Wunder, dass sie damals dem im Bandeliner Kulturhaus gegründeten Chor beitrat. „Jubiläen, Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Gemeindefeste ... wir waren überall. 200 Auftritte oder sogar mehr“, erzählt Rita Brinckmann aus Weitenhagen, Kopf der Gruppe.

„Aber wir waren auch zusammen traurig“, erwidert Ursula Dunkel, die von allen nur Uschi genannt wird. Viele Mitstreiter haben bereits das Zeitliche gesegnet. „Oder gaben irgendwann aus gesundheitlichen Gründen auf. Wir waren ja mal 22 Mitglieder“, erinnert Brinckmann und fängt an, frühere Mitstreiter aufzuzählen, unterstützt von anderen am Tisch.

„Viele haben auch schon ihren Partner verloren“, sagt Uschi Dunkel und fügt hinzu: „Unser Chor hat immer Trost gespendet, gab neue Kraft, auch als mein Mann starb. Wir haben stets Freud und Leid geteilt. Bis Corona kam.“

Telefon ersetzt kein Treffen

Natürlich gebe es das Telefon. Aber sich in die Augen zu schauen, gemeinsam zu lachen oder zu weinen, auch mal in den Arm genommen zu werden – das sei durch nichts zu ersetzen. Angst vor Corona, da sind sich alle einig, haben sie in ihrem Alter nicht. Aber sie haben es im Leben gelernt, sich an Regeln zu halten. Die Kontaktverbote – bitter.

„Unsere wöchentlichen Treffen am Dienstag waren für mich ein gewohnter Rhythmus“, sagt Barbara Vollbrecht, die jeden Montag außerdem die Senioren in Gützkow um sich vereinte. Der Spieletag im Feuerwehr-Gerätehaus war ihr über Jahre genauso ans Herz gewachsen wie das Singen im Chor. Beides brach mit einem Mal weg.

Doch was anfangen mit der plötzlich leeren Zeit? „Ich gehöre ja nicht zu denen, die von morgens bis abends die Wohnung putzen. Also ging ich spazieren. Irgendetwas muss man tun“, so die 72-jährige Gützkowerin.

Zu zweit ist es oft sehr still

Marianne Tebesius indes berichtet von gemeinsamen Tagesausflügen mit ihrem Mann: „Wir haben das auch schon früher gemacht. Aber in Corona-Zeiten viel intensiver, fuhren mit dem Auto nach Usedom und Rügen. Wir haben Kaffee mitgenommen, uns ein Plätzchen gesucht, Stühlchen aufgestellt und die Natur genossen“, erzählt die 82-Jährige, die 1997 zum Chor stieß.

„Wir kamen aus der Pfalz, zogen nach Wackerow“, sagt sie. Durch Zufall lernte sie Rita Brinckmann kennen und wurde alsbald herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Der Wegfall der Treffen – für sie ein herber Einschnitt: „Wir haben keine Kinder, sind nur zu zweit, da ist es oft still um mich herum.“

Runder Geburtstag fiel aus

Ingrid Hensel hat Corona nicht nur das Chorjubiläum vermasselt, sondern auch noch ihr rundes Wiegenfest: „Zwei Wochen vor meinem 80. Geburtstag habe ich allen 45 Gästen abgesagt“, erzählt die Bandelinerin. Im Nachgang sei trotzdem einer nach dem anderen gekommen. Das Gratulieren lasse sich eben niemand nehmen. Ansonsten vergehe auf dem Grundstück ein Tag wie der andere: „Morgens geht es mit Arbeit los und der Abend hört mit Arbeit auf.“

Alma Goroncy aus Gützkow hingegen lässt den Tag schon ruhiger angehen. Mit ihren 88 Jahren ist sie die Älteste in der Runde und stark gehandicapt. Trotzdem hält sie, unterstützt von den Kindern, ihre Wohnung noch in Schuss. „Früher habe ich Socken gestrickt. Aber jetzt? Ich war eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause, hab nix gemacht“, sagt sie und ist froh, endlich wieder einmal die Gesellschaft der altbekannten Frauen zu genießen.

Endlich wieder die Urenkel sehen

Das tut auch Gerlinde Müsebeck aus Gützkow, wenngleich sie mit ihren 71 Jahren das Küken ist: „Als unsere Treffen wegfielen, suchte ich mir natürlich Arbeit. Es gibt immer etwas zu tun. Und doch füllt einen das nicht aus“, erklärt sie. Belastend sei es für sie auch gewesen, Kinder und Enkelkinder nicht sehen zu dürfen. „Sie arbeiten in der Pflege“, so Müsebeck. Um so glücklicher ist sie, „dass jetzt endlich die Urenkel kommen durften“.

Morgengruß über WhatsApp

Ja, der Nachwuchs! Wer hat, erzählt gern darüber. Und so verrät Uschi Dunkel ihren Mitstreiterinnen ganz stolz, dass sie noch in diesem Jahr zum 20. Mal Urgroßmutter wird. Da ist er wieder, dieser Frohsinn, der alle zum Lachen bringt. Erst recht, als sie verrät, dass Singen ja gar nicht ihr große Leidenschaft sei: „Mein wirkliches Hobby ist mein Tablet, ich hab schon das dritte und einen Laptop noch dazu“, betont die 84-Jährige, die sich gern mit Gerlinde Müsebeck WhatsApp-Nachrichten schickt.

„Hier ein Morgengruß, dort ein paar Bilder oder ein lachender Smiley.“ Und an die Gastgeberin gewandt: „ Rita, das solltest du auch endlich mal ausprobieren!“ Die wiegt den Kopf, schaut auf die Uhr und meint selig: „Ach Kinder, nee, zwei Stunden mit euch – und ich bin gleich ein anderer Mensch!“

Von Petra Hase