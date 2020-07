Jamitzow

Eigentlich wohnt Regina Dützmann in einer idyllischen Lage. Das frühere Haus ihrer Eltern liegt an der Langen Straße am Ortsrand des Dorfes Jamitzow im Lassaner Winkel in naturnaher Umgebung. Nun zog jedoch in zweifacher Hinsicht Unruhe in das Leben der 79-jährigen Rentnerin ein.

Als die Gemeinde Buggenhagen 2019 das Nachbargrundstück an eine Privatperson verkaufte, stellte sich heraus, dass die reguläre Zufahrt zum Grundstück von Regina Dützmann anders verläuft, als bisher praktiziert. Anstatt weiterhin diagonal über das Nachbargrundstück zu fahren, muss die Seniorin fortan den offiziellen Weg – einen vergleichsweise schmalen, am Grundstücksrand verlaufenden Geländestreifen – zu ihrem Häuschen nutzen.

„Für mich bedeutet dies eine Verlängerung des Weges. Außerdem soll die künftige Zufahrt als Schotterstraße hergerichtet werden, auf der ich Probleme haben werde, zum Beispiel meine Mülltonnen zur Hauptstraße zu ziehen“, erklärt die Anwohnerin, die unter Arthrose leidet und daher in der Bewegung zunehmend eingeschränkt ist. Regina Dützmann wirft der Gemeinde vor, sie in die Konsequenzen des Verkaufs im Vorfeld nicht einbezogen zu haben. Zudem sei das Anlegen der Schotterstraße samt Straßenbeleuchtung für die finanziell klamme Kommune eine kostspielige Angelegenheit.

Verantwortliche sind um Lösung bemüht

Bürgermeister Manfred Studier und Amtsvorsteher Fred Gransow betonen, dass sie um eine Lösung der Angelegenheit bemüht seien. Vorige Woche trafen sie sich hierzu auch mit der Anwohnerin. Wie Studier mitteilt, wolle die Gemeinde die künftige Zufahrt rund zehn Meter breit und somit wesentlich breiter als zunächst vorgesehen herrichten und daher ein Stück des veräußerten Landes wieder zurückkaufen. Das notwendige Einvernehmen des Nachbarn liege dafür vor.

„Damit können die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge auch weiterhin bis zum Grundstück von Frau Dützmann rein und raus fahren“, versichert Studier. Außerdem werde die neue, geschotterte Zufahrt mit einer Deckschicht aus feinem Material versehen, um auch älteren Personen das Laufen zu erleichtern. „Der Bürgermeister“, so ergänzt Amtsvorsteher Gransow, „hat außerdem angeboten, dass der Gemeindearbeiter hilft, wenn es dennoch Probleme beim Transport der Mülltonnen gibt.“

Ein weiteres schwelendes Ärgernis in Jamitzow geht von einem Holzverarbeitungsbetrieb aus, der sich in einer Halle gleichsam in Nachbarschaft von Regina Dützmann niedergelassen hat und von dem nun häufig starker Lärm ausgeht, wie Studier und Gransow bestätigen. „Hier gibt es Klärungsbedarf“, sagt der Amtsvorsteher. Da es sich nicht um ein Gewerbegebiet handele, dürfe in besagter Halle lediglich Holz gelagert, nicht aber zum Beispiel durch lautes Sägen verarbeitet werden.

Von Tom Schröter