Ahlbeck/Ückeritz

Trauriger Wochenauftakt in Vorpommern: Auf der Insel Usedom gibt es die ersten Badetote des Sommers. Wie die Polizei berichtet, zog ein anderer Badegast die Frau am Montagvormittag aus dem Wasser und informierte sofort die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Nach Ermittlungen der Polizei handelt es sich um eine 77-jährige Frau, die auf der Insel Usedom wohnte.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die genauen Umstände des Todes und geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Badeunfall aus. Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder eine Straftat gibt es bislang nicht. Ob gesundheitliche Probleme ursächlich für den Unfall waren, wird ermittelt.

In Ückeritz kam es gegen Mittag zu einem weiteren Badeunfall. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Person dabei gestorben. Genauere Angaben zu den Hintergründen liegen noch nicht vor.

Am Wochenende herrschte auf der Insel Usedom zum Großteil wegen des Windes und der damit einhergehenden Strömung absolutes Badeverbot. Viele Badegäste hielten sich allerdings nicht an die Regeln. Die plantschten in der aufgewühlten See munter weiter und brachten sowohl sich als auch andere Badegäste damit in Lebensgefahr.

Hannes Ewert