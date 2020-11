Restaurantführer Gault Millau: Das sind die Spitzenrestaurants aus MV

Heringsdorf

Für André Kähler gibt es gegen Ende eines nicht so erfreulichen Jahrs doch noch etwas zu feiern: Dass von dem 29-jährigen Spitzenkoch geleitete „O’Room“ in Heringsdorf schaffte es aus dem Stand in die 2021er-Ausgabe des Restaurantführers Gault Millau und dort in die Gruppe der besten Restaurants in MV. „Das freut mich riesig“, sagt Kähler, der seit 2019 auch einen Michelin-Stern trägt.

„Vor drei Jahren habe ich noch ganz bürgerlich Eisbein mit Sauerkraut gekocht“, sagt Kähler, dessen Familie seit vier Generationen ein Hotel mit Restaurant in Graal-Müritz führt. Seine Ausbildung erhielt der junge Meister im Rostocker Trihotel. Anschließend blieb er noch eine Weile in der Hansestadt im Hotel Sonne, bevor er auf die Insel Usedom wechselte. Hier arbeitete er zunächst im Hotel Esplanade unter Sternekoch Tom Wickbold, bevor er 2017 im „O’Room“ im ehemaligen Heringsdorfer Casino selbst zum Küchenchef wurde.

Einen Monat warten auf freien Tisch

Kähler hofft, dass er bald wieder loslegen darf. „Die Leute vermissen gute Handwerkskunst aus der Küche“, ist er überzeugt. Das sei im Sommer zu spüren gewesen: Der Reservierungsvorlauf habe einen Monat betragen.

Das „O’Room“ erhielt von Gault Millau 16 von 20 möglichen Punkten. Elf Restaurants in MV wurden ausgezeichnet. Ganz vorne dabei sind wieder das „ Friedrich Franz“ in Heiligendamm und „Der Butt“ in Rostock-Hohe Düne (beide 18 Punkte). Die „Ostseelounge“ in Dierhagen und das „Klassenzimmer“ in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft verteidigten ihre 17 Punkte. Laut einer vom Burda-Verlag, der den Restaurantführer erstmals herausgibt, verschickten Liste konnten das „Freustil“ ( Binz) und das „ Belvedere“ ( Heringsdorf) ihre 16 Punkte aus dem Vorjahr halten.

„Weinhaus Uhle“ in Schwerin verlor demnach einen Punkt und kommt nun auf 15. Nicht in der Liste steht „Ich weiß ein Haus am See“ (Krakow), das älteste Sterne-Restaurant von MV. Auf Nachfrage teilt der Verlag mit, das Restaurant habe erneut 16 Punkte bekommen. „Rugard’s Fine Dining“ ( Binz) und das „Bernstein“ in Heringsdorf wurden mit einer „ausgezeichneten Empfehlung“ bedacht, so eine Verlagssprecherin.

Von Gerald Kleine Wördemann