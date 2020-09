Die letzten Rettungsschwimmer der Insel Usedom haben am Mittwoch ihre Türme in den Kaiserbädern verlassen. Insgesamt leisteten die Männer und Frauen rund 20000 Wachstunden zwischen Bansin und Ahlbeck. Ein Mann ist in der Saison an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.