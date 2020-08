Insel Usedom

Rettungsschwimmer an Usedoms Küste schlagen Alarm: „Immer häufiger ignorieren die Badegäste, dass wir auch am Strand eine Rettungsgasse brauchen“, sagt Michael Schlinke, Wachleiter der DLRG-Wachstation Ückeritz. Drei bis vier Mal am Tag würden die Retter mit Durchsagen darauf verweisen. „An der Wasserkante und in Höhe der besetzten Türme sollte eine mindestens drei Meter breite Rettungsgasse freigehalten werden. Auf der Autobahn geht es ja auch“, sagt Schlinke.

Bewaffnet mit Spaten und Eimer strömen in diesen Tagen die Menschen an die Strände. Dann werden Burgen gebaut und Löcher gegraben. „Das hat teilweise Ausmaße angenommen, die gefährlich werden können. Wenn es beispielsweise knöcheltiefe Löcher sind“, sagt Schlinke, der mit seinen Leuten im Ernstfall mit dem dreiachsigen Quad mit 30 bis 50 km/h – mit Blaulicht und Martinshorn – zu Hilfe eilen muss.

Um Muscheln und Handtücher manövrieren

Die Rettungsfahrt mitten am Strand ist gar nicht mehr möglich, weil die Strandkörbe dicht an dicht in mehreren Reihen aufgestellt sind. Davor liegen die Gäste mit ihren Strandmuscheln. Für die Buggys von der mobilen Strandversorgung ist es täglich eine Herausforderung, um Muscheln und Handtücher zu manövrieren. „Wir können ja nicht zwischen die Muscheln hin- und herkreisen“, sagt Schlinke.

Dass es deshalb manchmal zu unschönen Szenen am Strand kommt, davon berichtet Urlauberin Denise Reetz. „Wir waren mit unseren Kindern Emily (3) und Hedda (1) am Strand in Kölpinsee. Mit Opa zusammen haben sie ein Loch gebuddelt. Die Wellen und die große Stufe im Wasser haben das Baden für die Mädels unmöglich gemacht. In dem Loch hatten die beiden dann auch endlich ihren Badespaß“, schreibt sie. Kurz darauf sei sie von einem Rettungsschwimmer mit dem Hinweis auf die Rettungsgasse angesprochen worden. „Wir haben daraufhin den Wall des Loches abgeflacht, damit das Quad unten am Wasser entlangfahren kann.“

Am Strand in Kölpinsee hatte eine Familie ein Loch gebuddelt, was den Rettungsschwimmern nicht gefiel. Quelle: Denise Reetz

Eine Stunde später sei der Rettungsschwimmer wiedergekommen und hätte schroff gesagt, dass die Kinder doch gefälligst in die Ostsee gehen sollten. „Wir haben früher als Kinder riesige Löcher und Burgen bauen dürfen. Schade, dass das vorbei ist“, so die Urlauberin.

Burgen bauen und keine Grand Canyon

Gegen Sandburgen habe man nichts, sagt Sebastian Antzcak, DRK-Wachleiter in den Kaiserbädern. „Solange es eine Burg bleibt und nicht zum Grand Canyon wird. Das Problem mit der Rettungsgasse ist in diesem Jahr sehr auffällig. Das liegt aber nicht daran, dass mehr Urlauber am Strand sind. Die Gäste bringen mehr Strandmuscheln und Sichtschutz mit. Das wird bis an die Wasserkante aufgebaut“, sagt Antzcak.

Er berichtet von mehreren Einsatzfahrten, die am Strand abgebrochen werden mussten. „Weil wir nicht mehr durchkamen, sind wir umgekehrt und zum nächsten Strandaufgang gefahren, um über die Promenade zum Unfallort zu kommen. Da geht uns Zeit verloren“, so Antzcak, der mehrfach am Tag mit Durchsagen auf das Problem hinweist.

Hinzukommt, dass sich am Strand mehrfach Personen wegen gebuddelter Löcher verletzt haben. „Eine ältere Dame erlitt eine Oberschenkelhalsfraktur, weil sie in ein Loch getreten ist. Ein Jung brach sich das Schienbein.“

Strandordnung: Löcher graben ist verboten!

„Ordnungswidrig handelt, wer eine Strandburg baut oder tiefe Löcher gräbt.“ So steht es in der im Juni 2020 beschlossenen Strandordnung von Karlshagen. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet werden. „Wir hatten diese Probleme besonders im Bereich unseres Hauptzugangs“, sagt DRK-Wachleiter Olaf Mesing. Er sorgt mit sieben Kollegen für die Sicherheit am Karlshagener Strand.

„Bislang konnten wir unsere Einsatzorte aber alle erreichen. Mitunter müssen Gäste ihre Strandmuschel oder das Stand-up-Paddel wegräumen, wenn wir an der Wasserkante zum Einsatz fahren.“ Wenn zu tiefe Löcher im Sand gebuddelt werden, dann greifen die Retter ab und an auch selbst zur Schaufel, um die Löcher zu schließen.

Mesing war dabei, als im Juli vor 18 Jahren zwei Kinder beim Spiel in den Dünen von Zinnowitz ums Leben gekommen waren. Sie hatten einen Tunnel gebuddelt, der zusammenbrach. „Das muss ich nicht noch einmal erleben“, sagt der Wachleiter.

Von Henrik Nitzsche