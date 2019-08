Trassenheide

Rettungsschwimmer haben einen 20-Jährigen aus der Ostsee bei Trassenheide auf Usedom gerettet. Der 20-Jährige, bei dem es sich um einen Soldaten handeln soll, sei am Dienstagnachmittag allein in der Ostsee schwimmen gegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) am Mittwoch.

Als ihn die Kräfte verließen, habe er aber noch um Hilfe rufen können. Zwei Rettungsschwimmer der DLRG haben dies auf ihrem Boot bemerkt und konnten ihn an Land bringen. Der junge Mann sei ängstlich und erschöpft gewesen. Die weitere Versorgung übernahmen Rettungssanitäter an Land.

Weiterer Badeunfall am selben Tag

Am Dienstag kam es auf Usedom zu einem weiteren Vorfall: Eine 82-Jährige Rentnerin aus Sachsen verstarb am Abend im Krankenhaus in Anklam. Sie war tagsüber in der Ostsee vor Ahlbeck in den Fluten und trieb im Wasser. Nachdem Zeugen sie entdeckt und an den Strand gezogen hatten, konnte sie noch reanimiert werden.

Von RND/ps