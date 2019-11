Jägerhof

Am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 16 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Jägerhof, ein Ortsteil der Gemeinde Katzow, ein. Sie durchsuchten das Haus. Dabei stießen sie auf den Schlüssel zu einem Waffenschrank, den sie öffneten und aus dem sie einen Revolver mit dazugehöriger Munition entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und zur Aufklärung des Falls beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter 0 38 36/25 22 24 oder in jeder anderen Polizeidienststelle bzw. über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Tom Schröter