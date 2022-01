Riesen-Bombe „Tallboy“: Fragment wird in Stettiner Museum gezeigt

Swinemünde/Stettin

Das Nationalmuseum in Stettin zeigt jetzt in einer Ausstellung die Überreste der „Tallboy“-Bombe, die im Jahr 2019 bei der Vertiefung der Fahrrinne Stettin-Swinemünde gefunden wurde. Es war der größte Blindgänger, der jemals in Polen entdeckt wurde. Die Bombe wurde schließlich 2020 in der Nähe der Fährüberfahrt „Karsibór“ neutralisiert. Dabei detonierte sie.

Obwohl die Explosion „Tallboy“ vollständig zerstörte, gelang es Museumsmitarbeitern, eines der Fragmente der Bombe zu retten. Das wird jetzt in einer Sonderausstellung präsentiert. Außerdem berichteten Mitglieder des Spezialteams, das damals die Bombe geborgen hat, erstmals in der Öffentlichkeit über die Aktion. Sie war äußerst kompliziert und die Pionier-Taucher mussten sehr präzise handeln.

Weltweit einzigartige Aktion

Fähnrich zur See Michał Jodłoski, der für die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Operation verantwortlich war, erklärte: „Wir haben mehrere Handlungsoptionen berücksichtigt und letztlich beschlossen, die Bombe an Ort und Stelle unschädlich zu machen. Sie war in einem sehr guten technischem Zustand und lag 12 Meter tief im Wasser. Das Objekt war so groß, dass wir unkonventionelle Methoden anwenden mussten.“ Es sei eine weltweit einzigartige Aktion gewesen.

Die in Swinemünde gefundene „Tallboy“-Bombe steckte nach Angaben der Experten größtenteils in sandigem Boden und wurde wegen ihrer Größe und um Erschütterungen zu vermeiden nicht vollständig freigelegt. Der Sprengstoff hätte selbst bei defekten Zündern durch Stöße, Vibrationen oder Schwankungen explodieren können.

Bombe erzeugte 20 bis 30 Meter tiefen Krater

Tatsächlich, so Michał Jodłoski, sei die Bombe schließlich während der Operation detoniert, was eine der erwarteten Möglichkeiten war. Zuvor sei es gelungen, etwa 37 Prozent des Sprengstoffs kontrolliert auszubrennen, wodurch die Detonation viel schwächer gewesen sei als bei einer vollen Bombe.

Aleksander Ostasz vom Westpommerschen Meeresnaturerbe-Verband betonte, dass die Bombe dennoch eine enorme Vernichtungskraft hatte und einen 20 bis 30 Meter tiefen Krater erzeugte. „Das Fragment der Bombe, das wir zeigen, ist wirklich beeindruckend“ betonte er.

Bomben, Granate und mittelalterliches Schwert

Während der Vorbereitungen zur Vertiefung der Fahrrinne wurden Hunderte Blindgänger und andere Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden, darunter eine Granate des deutschen Kreuzers „Lützow“, aber auch mittelalterliches Schwert. Die sogenannten „Tallboy“-Bomben wurden von der britischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Laut Berichten des britischen Senders BBC hatten Bomben dieses Typs ein Gewicht von 5,4 Tonnen.

Von Radek Jagielski