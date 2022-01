Riesenstau in Swinemünde: Usedom-Urlauber wollen billig tanken

Swinemünde

Riesenstau am 2. Januar in Swinemünde: Auf mehrere Kilometer Länge reihen sich in der polnischen Stadt auf der Insel Usedom Stoßstange an Stoßstange. Die Autos haben fast ausschließlich deutsche Kennzeichen und kommen aus allen möglichen Bundesländern. Neben Einwohnern aus Vorpommern-Greifswald wollen vor allem Urlauber vor der Heimreise nach dem Urlaub zum Jahreswechsel noch mal preiswert tanken.

Seit 1. Januar 2022 ist das in Swinemünde noch besser möglich, denn die polnische Regierung hat erneut Steuererleichterungen für die polnische Wirtschaft auf den Weg gebracht. So wurden im Dezember die Mehrwertsteuer und die Kraftstoffsteuer gesenkt, um der Inflation entgegenzuwirken. Seit 1. Januar 2022 entfällt beim Tanken nun komplett die Mehrwertsteuer. Und deshalb sind Benzin und Diesel nun um die 20 Cent oder sogar mehr billiger als in Deutschland, wo gerade Tanken wieder teurer geworden ist.

Mehr als 30 Cent Ersparnis

Wer am Sonntag also in der Innenstadt von Swinemünde oder einem anderen polnischen Ort tanken war, bezahlte bei einem Preis von 5,75 Zloty für den Liter Super-Benzin um einen aktuellen Zloty-Kurs von 0,22 Euro umgerechnet 1,26 Euro. Das waren am Nachmittag 38 Cent weniger als hierzulande. Wer Super E 10 tankte, sparte 34 Cent. Bei Diesel lag der Preis auf deutscher Seite am Sonntagnachmittag bei 1,46 Euro. In Polen kostete er mit 5,79 Zloty (=1,27 Euro) 19 Cent weniger. In Grenznähe, etwa am neuen Einkaufspark 200 Meter hinter der Grenze, waren Benzin und Diesel umgerechnet um drei Cent teurer als in der Innenstadt von Swinemünde.

Wer sich entscheidet, nicht direkt an der Grenze zu tanken, sondern in die Stadt zu fahren, kann noch mal pro Liter drei Cent sparen, wie diese Anzeigetafel deutlich macht. Quelle: Henrik Nitzsche

Für viele Autofahrer waren die Preisunterschiede – egal, ob an der Tankstelle in Grenznähe oder in der Swinemünder Innenstadt – Grund genug, um vor der Heimreise vollzutanken und auch noch den einen oder anderen Kanister zu füllen. Auf der Rücktour staute sich deshalb der Verkehr dann quer durch Ahlbeck.

Grund für das deutlich teurere Tanken in Deutschland ist die Einführung der CO2 -Steuer im vergangenen Jahr. Dadurch erhöhte sich der Benzinpreis an der Tankstelle um etwa sieben Cent je Liter und Diesel um acht Cent je Liter. Am 1. Januar dieses Jahres kam erneut eine staatlich veranlasste Preiserhöhung dazu. Der CO2 -Preis steigt um fünf Euro auf 30 Euro je Tonne CO2 . Für den Verbraucher verteuert sich damit an der Zapfsäule ab 2022 der Preis für Superbenzin um 1,4 Cent je Liter und für Diesel um 1,5 Cent je Liter.

Von Cornelia Meerkatz