Heringsdorf

Das wäre für das Gastgewerbe auf der Insel eine echte Katastrophe: Mit der Einstufung Polens als Corona-Risikogebiet am Donnerstag droht auch eine Quarantäne- beziehungsweise Testpflicht für polnische Pendler.

Etwa drei Viertel aller Mitarbeiter in den Hotels und Gaststätten auf deutscher Seite kommen aus dem Nachbarland. Am Abend zeichnete sich dann aber doch eine Lösung ab.

Eng zusammengewachsen

Doch zuvor schrillten in der Branche die Alarmglocken: „Das ist existenzbedrohend für die gesamte Hotellerie auf Usedom“, sagte etwa Tim Dornbusch, Inhaber des „ Hotel Baltic“ in Zinnowitz. Die Insel sei davon geprägt, dass die beiden Hälften in den letzten Jahren ganz eng zusammengewachsen seien.

„Wir sind Usedomer, das zerreißt unsere ganze Gemeinschaft und zerstört unsere Lebensgrundlage“, so Dornbusch. In seinem Haus kämen 80 Prozent der Mitarbeiter aus Polen.

Zweite Katastrophe nach Beherbergungsverbot

Der Vorsitzende des Hotelverbands auf der Insel, Michael Raffelt, kritisiert die Corona-Einreisebeschränkungen: „Es ist doch politisch gewollt, dass man auf der jeweils anderen Seite der Grenze lebt und arbeitet. Wenn unsere polnischen Kollegen jetzt nicht mehr kommen dürften, wäre das die zweite Katastrophe für die Branche nach dem Beherbergungsverbot.“

Raffelt verwies auf die sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung, wonach Pendler von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. „Wenn das für Pendler aus Tschechien möglich ist, wo immerhin schon ein Lockdown gilt, würde es mich wundern, wenn das hier nicht auch für Polen möglich wäre“, so Raffelt.

Arbeiten an rechtzeitiger Lösung

Das Schweriner Wirtschaftsministerium machte den Hoteliers noch am Donnerstagabend Hoffnung: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagte Staatssekretär Stefan Rudolph. Diese soll rechtzeitig vorliegen, bevor die Einstufung Polens als Risikogebiet am Sonnabend in Kraft tritt.

Mit sofortiger Wirkung wurde bereits das Pendlerprogramm wieder aufgelegt, so Rudolph. Unternehmen und medizinische Einrichtungen, die polnische und andere ausländische Berufspendler beschäftigen, können einen Zuschuss für die Mehraufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung beantragen.

Zweifel an Pendlerprogramm

„Das Landesprogramm war der richtige Ansatz. Keine Werkbank musste stillstehen, weil Arbeitnehmer nicht ihren Arbeitsplatz erreichen konnten“, sagte Rudolph. Von Ende März bis Ende Juni 2020 waren 325 Anträge für 2488 Pendler und 198 Angehörige gestellt worden. Davon wurden rund 90 Prozent bewilligt.

Die Usedomer Hoteliers zweifeln allerdings an der Wirksamkeit des Programms. „Bei uns arbeiten viele Mütter, die ihre Kinder zu Hause lassen müssten. Da gibt es herzzerreißende Geschichten“, sagt Tim Dornbusch. Auch Verbandschef Raffelt meint: „Es wäre zwar möglich, viele der polnischen Mitarbeiter bei uns unterzubringen. Ob sie das aber wollen, ist eine andere Frage.“

Fallzahlen explodieren

Die Bundesregierung hatte am Donnerstag die Nachbarländer Polen und Schweiz, fast ganz Österreich und große Teile Italiens ab kommenden Samstag als Corona-Risikogebiete eingestuft. Das gilt auch für Großbritannien bis auf die Kanalinseln und Überseegebiete, ganz Irland und Liechtenstein sowie einzelne Regionen in sechs weiteren EU-Ländern.

In Polen hatte es lange Zeit gar keine Risikogebiete gegeben, dann sind die Zahlen dort explodiert. Am Donnerstag wurde eine Rekordzahl von 12 017 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – mehr als in Deutschland bei weniger als halb so vielen Einwohnern.

Von Axel Büssem