Robur trifft auf Bugatti: Coole Karren beim ersten Oldtimertreffen in Wolgast

Da steht ein Stück Geschichte der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA) – ein Robur. Viele Militärjahre hat dieser robuste Lkw aber nicht erlebt. „Das war ein Reservefahrzeug bei der NVA in Karlshagen aus dem Jahr 1988. Der ist rund 4000 Kilometer gelaufen“, sagt Robert Nehls (27), Eigentümer des historischen Stückes. Der Rubenower ist an diesem Samstagnachmittag nicht allein an die Wolgaster Pier des Stadthafens gekommen.

Sie sind zu viert – man erkennt sie an den gleichen Jacken. Den DDR-Kult-Trainingsjacken – braun mit gelb-rotem Streifen und dem ASV-Aufnäher (Armeesportverein) auf der Brust. Auf dem Rücken steht „Ostblock Rubenow“. Sie sind um die 20 Begeisterte für Fahrzeuge aus den Ostblock-Staaten, die sich regelmäßig in einer Halle am Wolgaster Hagebaumarkt treffen und an ihren „Schätzen“ schrauben und „spielen“, wie Robert Nehls betont. Er ist Serviceberater beim Autohaus Esser in Wolgast. Sein Robur und die MZ, Baujahr 1983, des Rubenowers treffen hier auf Käfer, Bugatti und Mercedes.

Ost und West sind auf zwei und vier Rädern vereint beim 1. Oldtimertreffen in Wolgast. Organisiert hat das der Eigentümer des Restaurants „Zur Schlossinsel“ in Wolgast, Hans-Heinrich Williges. Das 30-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung hat er zum Anlass genommen, seine „positiv verrückten“ Mitstreiter vom Klub Dalldorf Classic aus Niedersachsen an den Peenestrom zu locken.

Ein Käfer für 15 000 DM

Das älteste Gefährt ist der Mercedes von Hans-Heinrich Williges aus dem Jahr 1953. „Das war der erste Seriendiesel. Er ist in der DDR gefahren, in Dresden“, erzählt Williges, der die original DDR-Papiere dabei hat. Mit einem Engländer, Baujahr 1970, ist Christoph Röling aus Sprakensel (Landkreis Giffhorn) dabei. Sein MG ist knallrot und der Hingucker an der Pier. Röling setzt sich ans Steuer, zieht die Lederkappe auf und lässt sich gerne fotografieren. Den Wagen hat er seit 30 Jahren in seinem Besitz. Für 9000 DM hat er ihn einst erstanden. „Ich fand ihn in einer Anzeige im Hamburger Abendblatt.“ Seitdem ist es die große Liebe.

Von Liebe spricht auch Rolf Hoyer, Mitinitiator und stolzer Käfer-Besitzer. Er gehört zum Vorstand der Oldtimerfreunde und hat seinen Käfer 1979 für 15 100 DM gekauft. „Da war der Wagen gerademal ein Jahr alt“, so Hoyer. Bei ihm ist das Kultauto der Deutschen erwachsen geworden. Von Wolgast aus will er mit einem weiteren Fahrzeug über Sopot, Misdroy und Kaliningrad fahren, um für die Classic-Tour 2020 die Route abzustecken.

Im nächsten Jahr heißt es dann Dalldorf-Wolgast-Kaliningrad. „Dann soll das Wolgaster Oldtimertreffen zum zweiten Mal stattfinden“, so Williges, der möglichst viele Enthusiasten vor Ort mit ins Boot holen will. Ein Anfang ist gemacht – vom Zweiradmuseum in Dargen sind ein Moskwitsch und Lada gekommen. Die Rubenower sind sicher auch wieder dabei.

Der Älteste hat das schnellste Auto

Ebenso Anna Williges, die mit ihrem Bugatti bei vielen Fans alter Fahrzeuge das Herz höher schlagen lässt. Der rote Oldie ist ein Nachbau eines Bugatti 35b, der 1927 gebaut wurde. „Er wurde 1984 auf dem Chassis eines VW Käfer 1200 von 1966 fertiggestellt und wird von einem VW Käfermotor angetrieben“, sagt Anna Williges, die bei der Bauzeit von 1500 Stunden ausgeht.

Sie parkt direkt neben dem Mercedes von Wolfgang Nöhre. Der 77-Jährige aus Wolfsburg ist der Älteste in der Runde mit dem schnellsten Fahrzeug – 240 km/h macht sein 500 SL. Der Rekord des höchsten Spritverbrauchs dürfte aber in der Region bleiben – „28 Liter auf 100 Kilometer“, sagt Robert Nehls, der Rubenower mit dem Robur.

