Rocken Ben Zucker und Lea 2021 den Heringsdorfer Sportplatz?

7. August 2021: Rund 5000 Besucher strömen auf den Heringsdorfer Sportplatz. Kurz nach acht Uhr geht das Licht an. Ben Zucker steht auf der Bühne und singt seine Hits „Mein Berlin“ oder „Was für eine geile Zeit“.

Ja, wenn wir nicht in Zeiten einer Pandemie leben würden, wäre der Termin bei den Fans sicher schon notiert und der Ticketverkauf würde langsam starten. Schlagerstar Ben Zucker soll nach Usedom kommen, einen Tag später die deutsche Singer-Songwriterin Lea. Zwei Konzerte auf dem Areal neben der Heringsdorfer Seebrücke – so steht es im Veranstaltungskalender der Kaiserbäder für das nächste Jahr. „Die beiden Künstler sind angefragt und bei der Agentur geblockt“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann.

Die Entscheidung steht noch aus. „Wir haben noch keinen Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb für das kommende Jahr. Ich halte das schon für diskutierwürdig, wenn wir mit den beiden Konzerten in der Hauptsaison so einen Aufwand betreiben“, sagt Hans-Jürgen Merkle, Vorsitzender des Eigenbetriebsausschusses. Er regte an, das Thema im nächsten Ausschuss zu beraten. Ende September soll es dazu schon eine Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretung geben.

Eine Neukonzeption, „Veranstaltungen in den Kaiserbädern“, wurde für die Sitzung am Montagabend angekündigt. „Wir wollten das Rad nicht neu erfinden, haben aber an einigen Stellschrauben gedreht, um qualitativ voranzukommen“, sagt Mirko Krentz vom Eigenbetrieb. Dazu gehöre auch der Heringsdorfer Sportplatz an der Promenade, der als Veranstaltungsfläche ausgebaut werden soll.

Ahlbeck : Jung, sportlich und dynamisch

Bei der Ausrichtung der Konzepte mit Zielgruppen für die drei Kaiserbäder muss nachgebessert werden. Ahlbeck stehe für „jung, sportlich und dynamisch“, Heringsdorf für „gehobener“ und Bansin für „Familien und Kinder“. Prompt kam Einspruch von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, über den Terminus bei der Ausrichtung Heringsdorfs noch mal nachzudenken.

An den traditionellen Veranstaltungen, wie dem Kleinkunstfestival, Baltic Lights, Usedom Cross Country, Sommerkino oder den Kaisertagen, soll auch 2021 festgehalten werden. Auch die Strandkorb-WM, die seit 2018 nun in Ahlbeck stattfindet, ist fester Bestandteil der Planung. Allerdings an einem anderen Termin, wie Krentz sagt. Das Winterstrandkorbfest könnte in den Mai verlegt werden, um so symbolisch die Saison zu eröffnen. Der Monat biete mehr Möglichkeiten, beispielsweise auch um das Teilnehmerfeld zu vergrößern, so Krentz. Erste Stimmen im Ausschuss waren aber dagegen. Der Mai biete schon sehr viel, man sollte an dem vierten Januar-Wochenende mit der Korb-WM festhalten.

Landessportspiele MV in Heringsdorf

Mehr als 3000 Aktive werden am 12. Juni 2021 in Heringsdorf zu den Landessportspielen MV erwartet. Die Kaiserbäder haben den Zuschlag erhalten. „Wir wollen dafür die Sportplätze, Hallen und den Sportstrand nutzen“, kündigt Krentz an. Sportlich geht es in der Hochsaison weiter mit den Kitesurf-Masters in Ahlbeck, die mit der Musikveranstaltung use-tube kombiniert werden sollen.

Die Seebrückenfeste, die in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen sind, stehen wieder auf der Agenda. Besonders in Bansin soll das Konzept dahingehend geändert werden, dass die Seebrücke stärker in den Fokus rückt und der Strand (Pagodenzelte für Kulinarik und Cocktailstände) einbezogen wird. Schiffe, Kleinkunst, Lichtinszenierung und Dekoration – dafür soll das Bansiner Fest künftig stehen.

Wenn es denn durchgeführt werden kann und die aktuellen Landesverordnungen in der Pandemie-Zeit das zulassen. Das gilt für alle Events. „Das erschwert die gesamte Planung“, sagt Heilmann und musste auf die Frage von Merkle, ob es für die Veranstaltungen zu Silvester schon eine Entscheidung gibt, passen. „Es ist völlig unklar, was im Herbst und Winter passiert und wie die Verordnungslage ist. Das ist hoch dynamisch. Sicher ist, dass das starke Auswirkungen auf die Buchungslage hat. Seitdem die Veranstaltungen zum Jahreswechsel stattfinden, sind die Buchungszahlen gestiegen“, so der Kurdirektor.

