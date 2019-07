Trassenheide

Das Ostseebad Trassenheide feiert am kommenden Freitag sein Ostseebadfest mit Familienprogramm am Nachmittag, abendlicher Schlagerparty und nächtlichem Höhenfeuerwerk am Strand. Abends sorgt Entertainer Ross Antony für ausgelassene Partystimmung. Zum Ostseebadfest präsentiert der TV-Liebling auf der Trassenheider Konzertmuschel viele bekannte Hits und sein neues Album „Schlager lügen nicht“.

Bereits am Nachmittag ab 16 Uhr sind Familien und Kinder herzlich eingeladen, auf der Bastelstraße kreativ zu sein, sich bei Kinderanimation und beim Kinderschminken zu amüsieren und auf der Springburg auszutoben. Abends ab 20 Uhr steigt die Party auf der Konzertmuschel. Passend zum Motto „Schlagerparty“ hat die Kurverwaltung den Hit- und Gute-Laune-Garant der deutschen Schlagerlandschaft Ross Antony eingeladen. Der Künstler ist durch zahlreiche Auftritte und Showmoderationen in Funk- und Fernsehen bekannt. Aufsehen erregte er durch den Gewinn in der RTL-Show „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Hochkarätige Auszeichnungen erhielt Ross Antony beispielsweise 2018 mit der „ Goldenen Henne“ oder 2019 mit dem „smago! Award“.

Den Abschluss dieses Sommertages bildet das Höhenfeuerwerk, welches um 22.30 Uhr am Strand gezündet wird. Anschließend wird an der Konzertmuschel getanzt.

OZ